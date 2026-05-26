به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در پایان سفر نظارتی و میدانی خود به شهرستان قصرشیرین و بازدید از پایانههای مرزی پرویزخان، خسروی و زیرساختهای منطقه آزاد تجاری، به تشریح آخرین وضعیت مبادلات مرزی و برنامههای تحولی استان در توسعه مناسبات با کشور عراق پرداخت.
وی با تبریک فرا رسیدن روز عرفه و آرزوی پیروزی برای جبهه اسلام، به موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیتهای بیبدیل تجاری دیار پهلوانان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه دروازه اصلی و شاهراه ورود به بخش مرکزی کشور عراق و اقلیم کردستان به شمار میرود. در حال حاضر پایانههای پرویزخان و خسروی در زمره ۵ مرز پرتردد و استراتژیک کشور قرار دارند؛ اما نگاه مدیریتی استان فراتر از تثبیت وضعیت فعلی است و قصد داریم با توسعه همهجانبه زیرساختها، توان صادراتی و وارداتی منطقه را به طور چشمگیری مضاعف کنیم.
استاندار کرمانشاه با مقایسه وضعیت گذشته و حال پایانه مرزی پرویزخان تصریح کرد: تا حدود ۱۸ ماه پیش، ناهماهنگیهای گسترده اداری، تردد غیرمجاز و ساختارشکنانه سوختبران و در نهایت نارضایتی شدید بازرگانان، روند کار در پرویزخان را مختل کرده بود؛ اما با اقدامات جهادی، امروز فرآیند تجارت در این مرز کاملاً روان و قانونمند شده است، به طوری که در شبانهروز گذشته تردد بیش از ۱۵۰۰ دستگاه کامیون در این مرز ثبت شد که نشان از رضایت کامل پیلهوران، فعالان اقتصادی و طرفین ایرانی و عراقی دارد.
حبیبی از تقسیم کار دقیق بین دستگاهی برای رفع نواقص فنی باقیمانده خبر داد و افزود: به منظور شتاببخشی به پروژهها، تعهدات مشخصی میان سازمان راهداری، گمرک و مدیریت منطقه آزاد تعریف شده تا طرح تعریض پل نقطه صفر مرزی و بهسازی روکش آسفالت مسیرهای منتهی به پایانه با سرعت نهایی شود.
وی منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین را هدیه ارزشمند دولت چهاردهم به مردم غرب کشور توصیف کرد و با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آن یادآور شد: عملیات عمرانی زیرساختهای این منطقه با شتاب قابلقبولی در حال اجراست؛ بازارچه سازمان در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد و از سوی دیگر، مقدمات ورود خودروهای خارجی به طور کامل فراهم شده است. در همین راستا احداث ساختمان پلاکگذاری و توسعه شبکه فیبر نوری مراحل پایانی خود را طی میکند و با هماهنگیهای به عمل آمده با پلیس راهور، به زودی شاهد تردد این خودروها در سطح جغرافیای استان خواهیم بود.
استاندار کرمانشاه مرز بینالمللی خسروی را یک گذرگاه دووجهیِ تجاری و زیارتی خواند و گفت: اولویت فوری و میانمدت ما در خسروی، تفکیک کامل مسیر تردد مسافران و زائران از ناوگان کامیونی و تجاری است. در همین راستا، ظرف هفته آینده عملیات جانمایی باسکولها و دستگاه ایکسری جدید گمرک انجام میشود تا تداخل کاری به حداقل ممکن برسد. همچنین عملیات اجرایی احداث سایبانهای پایانه تا درب گمرک توسط سازمان راهداری آغاز شده و تا پیش از ایام اربعین حسینی به بهرهبرداری کامل میرسد.
حبیبی در پایان از هدفگذاری بزرگ استان برای افزایش ساعات کاری مبادلات تجاری خبر داد و خاطرنشان ساخت: پس از تجربه موفق و روان شبانهروزی کردن مرز پرویزخان، اکنون برنامهریزی منسجمی برای ۲۴ ساعته کردن فعالیتهای تجاری در مرز خسروی آغاز شده است. تحقق این گام تحولی مستلزم تقویت نیروی انسانی گمرک و مرزبانی و هماهنگیهای دیپلماتیک با طرف عراقی است که رایزنیهای اولیه آن انجام شده و با اجرایی شدن آن، شاهد جهش و رونقی ماندگار در اقتصاد مرزی منطقه خواهیم بود.
