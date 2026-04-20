به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در رأس هیأتی متشکل از مدیران مرزی در نشستی دوجانبه با عباس اسماعیل علی، نماینده تام‌الاختیار اقلیم کردستان و مدیر مرز پرویزخان عراق دیدار و گفتگو کرد. در این نشست بر تقویت همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی و امنیتی و همچنین رفع موانع موجود جهت جهش مبادلات تجاری در مرز رسمی پرویزخان تأکید شد.

عباس اسماعیل علی مدیر مرز و نماینده تام‌الاختیار اقلیم کردستان عراق با سفر به شهرستان قصرشیرین در پایانه مرزی پرویزخان واقع در غرب استان کرمانشاه، با فرماندار قصرشیرین در نشستی دیپلماتیک پیرامون مسائل و موضوعات مختلف این مرز رسمی به بحث و تبادل نظر پرداخت. این جلسه مهم با هدف روان‌سازی تردد کالاهای صادراتی و تقویت پیوندهای دوجانبه برگزار گردید و طرفین بر لزوم تبدیل این مرز استراتژیک به قطب بی‌بدیل اقتصادی منطقه تأکید کردند.

محمد شفیعی، فرماندار قصرشیرین در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه و استراتژیک مرز رسمی پرویزخان، اظهار کرد: این مرز رسمی و راهبردی به عنوان یکی از فعال‌ترین مبادی مرزی کشور شناخته می‌شود که نقش بسیار کلیدی و مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی منطقه و کشور ایفا می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: اولویت اصلی ما در این منطقه، کاهش بروکراسی اداری، نوسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و همچنین کاهش زمان ایستایی کالا است که این اقدامات در راستای تأمین منافع بازرگانان هر دو کشور در مرز رسمی پرویزخان با جدیت دنبال می‌شود.

شفیعی با تأکید بر نگاه ویژه دولت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان گمرکات دو طرف و تقویت سیستم‌های کنترلی در کنار امنیت پایدار موجود در منطقه، بستری مناسب فراهم کرده است که می‌توانیم با بهره‌گیری از آن، حجم مبادلات تجاری را به شکلی چشمگیر افزایش دهیم.

فرماندار قصرشیرین همچنین بیان کرد: تلاش مستمر دو طرف جمهوری اسلامی ایران و عراق در مرز پرویزخان بر این اصل استوار است که با افزایش تردد مسافری و همچنین بالا بردن حجم کامیون‌های تجاری و مراودات مرزی در این گذرگاه رسمی، منافع اقتصادی هر دو طرف به بهترین شکل ممکن تأمین گردد.

وی در بخش دیگری از این نشست، به نمایندگی از مردم شریف شهرستان قصرشیرین از ملت کشور دوست، برادر و همسایه (عراق) و به ویژه مردم و مسئولان مناطق کلار و گرمیان اقلیم کردستان عراق قدردانی کرد. شفیعی دلیل این تشکر را همراهی، همدردی و اعلام آمادگی آنان برای کمک در ایام جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و همچنین همراهی و تلاش بی‌وقفه نیروهای مسلح اقلیم کردستان عراق در تأمین امنیت مرزهای مشترک عنوان کرد.

در ادامه این نشست، عباس اسماعیل علی مدیر مرز پرویزخان و نماینده تام‌الاختیار اقلیم کردستان عراق نیز با تمجید از همکاری‌های راهبردی و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم پیوندهای عمیق و تاریخی دو ملت تأکید کرد و لزوم ارتقای سطح تعاملات تجاری و اقتصادی در سایه امنیت پایدار را خواستار شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تمام سال‌هایی که به عنوان پشتیبان و برادر در کنار یکدیگر بوده‌ایم، تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با جمهوری اسلامی ایران همواره برای ما یک اولویت اساسی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.