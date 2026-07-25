درخواست معاون وزیر بهداشت چین از ایران در پیمان بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، با معاون وزیر بهداشت چین، در محل اجلاس وزرای بهداشت پیمان بریکس در «چندیگار» هند، دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت طب سنتی در دو کشور ایران و چین، به تشریح وضعیت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت کشور و تاکید بر تولید شواهد علمی و رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد برای استفاده درست و علمی از طب سنتی پرداخته، و بر همکاری های دو کشور در این حوزه تاکید کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از همکاری چین به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد خام و اولیه دارویی در شرایط تحریم، بر توسعه همکاری دو کشور در موضوع تامین دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تاکید و خواستار تسهیل همکاری شرکت های دو کشور در این راستا شد.

جعفریان در این دیدار همکاری های تحقیقاتی در موضوع واکسن را نیز در بستر بریکس از جمله پتانسیل های مهم همکاری های آتی دو کشور برشمرد.

وی با اشاره به سفر سال گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به چین، از صنایع پیشرفته دارویی و بیوتکنولوژی چین تمجید و انتقال تکنولوژی را یکی از محورهای همکاری دوجانبه دانست.

ژی ژنگ، معاون وزیر بهداشت چین نیز ضمن اشاره به سابقه همکاری های دوجانبه و تفاهم نامه های موجود از توسعه همکاری ها با ایران استقبال کرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه طب سنتی برای چین، آن را نه تنها یک مولفه مهم در نظام سلامت، بلکه یک میراث مهم فرهنگی و هویتی برای کشور چین دانست.

ژی ژنگ، طب سنتی چینی را مبتنی بر شواهد علمی و کمکی موثر برای طب رایج این کشور به نفع سلامت مردم دانست و از هرگونه همکاری در این حوزه با ایران استقبال نمود.

معاون وزیر بهداشت چین همچنین، از ظفرقندی و جعفریان برای شرکت در کنگره جهانی طب سنتی در ماه اکتبر در چین دعوت به عمل آورد.

وی همچنین با تایید مواضع ایران، بر همکاری در موضوع دارو و واکسن، صادرات موارد مورد نیاز به ایران و انتقال تکنولوژی تاکید نمود.

ژی ژنگ همچنین با اشاره به ریاست چین در بریکس در سال آینده خواهان حمایت و مشارکت فعال ایران در حوزه سلامت پیمان بریکس شد.

معاون وزیر بهداشت چین با اشاره اینکه امسال پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و چین است، بر توسعه این روابط در آینده تاکید کرد.