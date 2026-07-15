اختصاص ۶۵ میلیارد تومان به مسکن مددجویان بهزیستی در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر چهارشنبه در جلسه توزیع لوازم توانبخشی بین مددجویان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تبریک هفته بهزیستی، از تلاش مدیران، کارکنان و فعالان این حوزه قدردانی کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید با نگاهی توسعه‌محور در کنار بهزیستی برای حل مسائل جامعه هدف قرار گیرند.

اختصاص بیش از ۶۵ میلیارد تومان برای مسکن مددجویان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن افراد دارای معلولیت اظهار کرد: امسال در مجموع بیش از ۶۵ میلیارد تومان برای کمک به تأمین مسکن معلولان هزینه شده است و در شورای مسکن استان نیز آمادگی داریم برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های این حوزه همکاری کنیم.

وی همچنین بر ضرورت هدف‌گذاری و ارزیابی مستمر برنامه‌های بهزیستی تأکید کرد و گفت: هر برنامه باید دارای شاخص‌های مشخص باشد تا میزان تحقق اهداف آن به صورت دوره‌ای سنجیده شود.

خودکشی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی استان‌های زاگرس‌نشین است

رحمانی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در استان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل استان‌های زاگرس‌نشین، موضوع خودکشی است که برای آن هیئت اندیشه‌ورزی تشکیل شده و برنامه‌ای جامع در دست اجرا قرار دارد تا با تأمین منابع، اقدامات مؤثری برای کنترل این آسیب انجام شود.

وی همچنین اجرای طرح‌هایی مانند «پرواز آرزوها» را اقدامی ارزشمند دانست و خواستار بهره‌گیری همه دستگاه‌های اجرایی از تجربه‌های موفق بهزیستی شد.

سرمایه انسانی محور توسعه است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تغییر نگاه به بهزیستی تصریح کرد: امروز دیگر نباید به بهزیستی به عنوان یک دستگاه هزینه‌بر نگاه کرد، بلکه این مجموعه بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور را تحت پوشش دارد.

وی افزود: اقتصاد امروز بر پایه دانش و سرمایه انسانی شکل گرفته و هر کشوری که بتواند ظرفیت‌های انسانی خود را شناسایی و توانمند کند، مسیر توسعه را سریع‌تر طی خواهد کرد.

رحمانی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و بهبودیافتگان از اعتیاد، در صورت دریافت آموزش و حمایت‌های لازم، می‌توانند به فعالان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند و نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کنند.

پیشنهاد ایجاد مرکز نوآوری برای مددجویان

وی با ارائه پیشنهادی به بهزیستی، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتاب‌دهی کسب‌وکارهای فراگیر برای افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، گیاهان دارویی، فناوری اطلاعات و بسته‌بندی را فراهم کند.

۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان افزود: حدود ۳۹ درصد گونه‌های گیاهان دارویی کشور در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و باید آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت به روستاها منتقل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: امسال ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به طرح جنگلداری اجتماعی اختصاص یافته و این ظرفیت می‌تواند با آموزش خانواده‌ها، اشتغال و درآمد پایدار در مناطق روستایی ایجاد کند.

پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی

رحمانی در پایان از بهره‌گیری از ظرفیت قانونی جدید برای حمایت از زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند و بهزیستی باید زمینه استفاده جامعه هدف از این ظرفیت را فراهم کند.