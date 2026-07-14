اختصاص ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان معلول در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار مددجو با شدتهای مختلف معلولیت از افراد تختگرا تا معلولان خفیفتحت پوشش خدمات این اداره قرار دارند و طیف وسیعی از خدمات از جمله توانبخشی، بینایی، شنوایی و حمایتهای شغلی به آنان ارائه میشود.
وی در ادامه با تبیین چالشهای موجود، مهمترین مانع پیش روی این اداره را تأمین هزینههای پیشبینینشده مددجویان عنوان کرد. حسینی گفت: برخی مشکلات درمانی و حمایتی مددجویان بهصورت ناگهانی بروز میکند که امکان برنامهریزی بودجهای برای آنها وجود ندارد؛ گاهی با هزینههای بسیار سنگین، نظیر عملهای جراحی چندصد میلیون تومانی، مواجه میشویم که تأمین این مبالغ نیازمند مشارکت فعال خیران و حمایت بیشتر دستگاههای مرتبط است.
رئیس اداره بهزیستی مهریز با اشاره به اقدامات موفقیتآمیز در حوزه توانمندسازی اقتصادی، افزود: امسال موفق شدیم ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی را از منابع مختلف جذب کنیم که این اعتبار به ۸۲ نفر از مددجویان تحت پوشش اختصاص یافته است. هدف ما این است که هر فرد دارای توانمندی، حتی برای ایجاد یک کسبوکار کوچک، از این فرصتها بهرهمند شود.
حسینی در پایان با اشاره به وضعیت مناسبسازی اماکن، اظهار داشت: اگرچه اکثر ادارات شهرستان مهریز حداقلهای لازم برای دسترسی افراد دارای معلولیت را رعایت کردهاند، اما برای دستیابی به شرایط ایدهآل و تسهیل تردد معلولان، همچنان نیازمند همکاری و تلاش بیشتر تمامی دستگاههای اجرایی هستیم.
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