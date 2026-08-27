حامد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات برنامه کنترل جوندگان موذی در سطح شهر اصفهان، اظهار کرد: مقابله با موشها به ۲ روش شیمیایی و فیزیکی انجام میشود.
وی ادامه داد: در مبارزه شیمیایی، طعمههای موش در کلونیهای شناساییشده توسط طعمهگذاران قرار داده میشود و هر سه روز تا یک هفته بازدید صورت میگیرد. میزان لاشه و تردد موش بررسی میشود؛ اگر شواهدی از فعالیت باقی باشد، مجدد طعمهگذاری انجام میگیرد و در غیر این صورت کلونی مسدود میشود.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در مبارزه فیزیکی نیز لانهکوبی با خاک یا شن انجام میشود تا مسیر تردد موش بسته شود.
بیشترین کلونی موش در مناطق ۵ و ۸ شهر اصفهان
شریفی افزود: در ۲ سال گذشته تمام کلونیهای موش سطح شهر شناسایی، بر اساس تعداد تردد درجهبندی و معابر آلوده رتبهبندی شده و روی نقشه آورده شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات ماهانه روی نقشه ثبت و رصد میشود تا معابر قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شوند، اضافه کرد: معابر قرمز بیشتر در مناطق پنج و هشت مشاهده میشود؛ جاهایی که فستفود و رهاسازی مواد غذایی زیاد است.
تخمین جمعیت موشها دشوار است
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تخمین علمی دقیق جمعیت موشهای شهری انجام نشده، گفت: بیشتر جمعیت زیر زمین است و درصد کمی روی سطح دیده میشود؛ از این رو تخمین دشوار است.
شریفی افزود: هدف اصلی، کنترل حضور موشها، جلوگیری از انتقال بیماری و مهار افزایش جمعیت است.
وی با بیان اینکه در فصول گرم افزایش و در فصول سرد کاهش جمعیت موشهای شهری را داریم، خاطرنشان کرد: از ۲ سال پیش از ترکیبات جدید و بسیار مؤثر استفاده میکنیم که تأثیرگذاری بالایی داشته است.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: میانگین ماهانه کلونیهای شناساییشده ۸۵۰ مورد و میانگین مصرف سم ۲۴۰ کیلوگرم است.
به گفته وی، آمار دقیق لاشههای جمعآوریشده ماهانه در دسترس نیست.
شریفی هزینه برنامه مقابله با جوندگان موذی را بخشی از قرارداد پیمانکاران خدمات شهری عنوان کرد و افزود: هزینه آن، شامل سم، نیروی کارشناسی و مصالح لانهکوبی میشود.
بزرگترین چالش کنترل موشها رهاسازی مواد غذایی در معابر است
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، بزرگترین چالش کنترل جمعیت موشها را دسترسی به غذا و آب برشمرد و گفت: موش مانند هر موجود زندهای به آب، هوا و غذا نیاز دارد. بیشترین مشکل جایی است که مواد غذایی در انبار فستفودیها و معابر رها میشود. اگر شهروندان و فستفودها مواد غذایی را در کیسههای زباله رها نکنند، کمک شایانی به کنترل جمعیت میشود.
شریفی درباره کنترل موشها در حاشیه رودخانه و مادیها نیز خاطرنشان کرد: متولی اصلی آن، شهرداریهای مناطق پانزدهگانه اصفهان و سازمانپارک برای حاشیه رودخانه هستند. وقتی مادیها آبگیری میشوند، دسترسی موش به آب بیشتر شده و جمعیت افزایش مییابد؛ در این مواقع طرحهای ضربتی اجرا میکنیم.
وی درخصوص پروتکل سازمان پسماند شهرداری اصفهان نسبت به هانتاویروس گفت: تمام کلونیهای فعال بهصورت روزانه و هفتگی شناسایی و محدود میشوند تا دور از انسان و در لایههای زیرین قرار گیرند.
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بهترین راه پیشگیری، به حداقل رساندن مواجهه موش و انسان است.
به گفته وی، گونه غالب موشهای شهری اصفهان، موش نروژی است.
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