وزیر دادگستری:تأمین کالا و نیازهای ضروری مردم در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی ظهر دوشنبه در حاشیه تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید در حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسم ما این است که وقتی اعضای دولت به استانی سفر می‌کنند، ابتدا به زیارت قبور شهدا می‌روند. ما هم امروز در اولین فرصت تشرف پیدا کردیم که خدمت علی بن موسی‌الرضا(ع) برسیم و در مرقد شریف ایشان، در کنار مزار امام شهیدمان حضور پیدا کنیم.



وزیر دادگستری افزود: در وضعیت کشور، آنچه درباره امام باید عرض کنیم این است که در شرایط فعلی، اتحاد و انسجام همه جریان‌ها حول محور ولایت فقیه و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فکر می‌کنم مهم‌ترین پیامی است که ما و درسی که در اینجا گرفتیم، باید به آن توجه کنیم.



وی ادامه داد: همچنان که نظرات و فرمایشات رهبر شهید برای ما تمام‌کننده بود، الان هم باید همین‌طور باشد؛ یعنی آنچه سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر عزیز ما می‌فرماید، در همه زمینه‌ها باید تمام‌کننده باشد و ایشان الان بر انسجام، وحدت و اتحاد ملت تأکید دارند.



رحیمی گفت: دشمن خیلی تلاش کرد که از طریق نظامی ما را شکست بدهد اما به حمدالله نتوانست. الان دو راه را دنبال می‌کند و تلاش دارد از این طریق به ما ضربه بزند؛ یکی اینکه وحدت و انسجام ما را از بین ببرد و دیگری اینکه فشار اقتصادی خود را تشدید کند.



وزیر دادگستری تأکید کرد: این وحدت و انسجام فقط حول محور رهبری قابل انجام است. تمام ارگان‌های دولت که مطابق قوانین و مقررات صلاحیت‌هایی دارند، مخصوصاً در کلان تصمیم‌گیری کشور، باید به این موضوع توجه کنند.



وزیر دادگستری با اشاره به موضوع جنگ و مذاکره گفت: فرض کنید الان موضوع جنگ و مذاکره که موضوع بسیار مهمی است مطرح است؛ همه باید توجه کنیم که هرچه رهبر عزیزمان گفت، آن را بپذیریم. اگر قرار است جنگ کنیم، همه با هم جنگ می‌کنیم و اگر قرار است مذاکره کنیم، بعد از تأیید ایشان همه مذاکره می‌کنیم.



وی تصریح کرد: بنابراین فکر می‌کنم وحدت و انسجام حول محور رهبری مهم‌ترین موضوعی است که الان باید به آن بپردازیم.



رحیمی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن گفت: در موضوعات اقتصادی و فشاری که دشمن دارد می‌آورد، ما مسئولان باید تلاش کنیم که آن را خنثی کنیم. تأمین کالا و نیازهای ضروری مردم، در واقع، دستور کار دولت است.



وزیر دادگستری افزود: اگر وحدت و انسجام خدشه‌دار شود، ما در تأمین موضوع دوم یعنی حوزه اقتصادی گرفتار می‌شویم. بنابراین در کنار مرقد قائد عظیم‌الشأن‌مان دوباره عرض می‌کنیم که آقاجان، ما همچنان که مطیع تو بودیم، مطیع آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستیم.



وی با اشاره به حضور رهبر شهید در جوار مرقد امام رضا(ع) اظهار کرد: حضور رهبر مظلوم و شهید ما در کنار مرقد امام رئوف، یک چیزی را بیشتر جلوه می‌دهد که ما فکر می‌کنیم و معتقدیم کشور را امام رضا(ع) اداره می‌کند، مخصوصاً با این همه دشمنانی که ما داریم.



رحیمی افزود: ما باید تلاش کنیم که در مسیر هم امام رضا(ع) و هم آقای شهیدمان حرکت کنیم که الان در این مقطع، مهم‌ترینش حفظ وحدت است.