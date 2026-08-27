به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی صبح پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش شهید آیتالله بهشتی در شکلگیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره نخبگان، اندیشمندان و شخصیتهای اثرگذار نظام را هدف قرار دادهاند و شهادت شهید بهشتی و یارانش نمونهای روشن از این جنایتهاست.
وی با تأکید بر اینکه حفظ نظام از مهمترین وظایف و مسئولیتهاست، افزود: برای حفظ نظام جمهوری اسلامی هزینههای سنگینی پرداخت شده و خون هزاران شهید در راه دفاع از انقلاب، کشور و آرمانهای آن بر زمین ریخته شده است.
استاندار گلستان با اشاره به شهدای مقاومت ادامه داد: ملت ایران شهدای بزرگی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله را تقدیم کرده است؛ هزینههایی سنگین که در کنار تلخی و فقدان، فرهنگ مقاومت، ایثار، شجاعت و خدمت را در جامعه تقویت کرده است.
طهماسبی با تقدیر از عملکرد حیدر آسیابی، رئیس کل سابق دادگستری گلستان، گفت: آسیابی طی پنج سال حضور در دستگاه قضایی استان منشأ آثار و خدمات ارزشمندی بود و این اقدامات با همکاری مجموعه قضایی، دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و نماینده ولیفقیه در استان انجام شد.
وی مهمترین سرمایه گلستان را وحدت و انسجام اجتماعی دانست و اظهار کرد: وفاق و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف در گلستان ویژگی کمنظیری است که باید حفظ و تقویت شود.
استاندار گلستان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت موجود در این استان گفت: گلستان در حوزه وحدت و همدلی الگویی کمنظیر است و این ظرفیت میتواند از مرزهای استان فراتر رفته و به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و توسعهای گلستان بیان کرد: با وجود ظرفیتهای فراوان، استان همچنان با محدودیتها و محرومیتهایی مواجه است و باید از ظرفیت وحدت و همدلی موجود برای عبور از این مشکلات استفاده کنیم.
وی کشاورزی را یکی از پایههای اصلی اقتصاد گلستان عنوان کرد و گفت: کشاورزان استان با وجود نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، همچنان با مشکلات متعددی از جمله تغییرات اقلیمی و مسائل مربوط به قیمت محصولات مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدیتری انجام شود.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: مردم استان سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و شایسته است متناسب با این نقش، از حمایتها و مزایای اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.
طهماسبی اظهار کرد: واقعیت این است که سفرههای مردم در جغرافیای استان گلستان کوچک است و تولید ناخالص داخلی استان حدود نصف میانگین کشور است، با این حال مردم با عزت و صبوری مشکلات را تحمل کرده و در عرصههای مختلف امنیتی، اجتماعی و فرهنگی همراه نظام هستند.
وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و مرزبانی استان افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای گلستان، امنیت و آرامشی است که با تلاش نیروهای مسلح، مسئولان، علما و همراهی مردم ایجاد شده است.
استاندار گلستان با اشاره به تنوع قومی و مذهبی استان گفت: بیش از ۱۷ قوم در گلستان در کنار یکدیگر زندگی مسالمتآمیزی دارند و این همزیستی در محیط کار، خانواده، کشاورزی و عرصههای مختلف اجتماعی جریان دارد.
طهماسبی با تأکید بر ظرفیت مدیریتی استان ادامه داد: گلستان مدیران توانمندی دارد که میتوانند در عالیترین سطوح کشور ایفای نقش کنند و بسیاری از مدیران موفق کشور از همین استان برخاستهاند.
وی همچنین با اشاره به پروژههای هفته دولت در گلستان گفت: با وجود شرایط سخت کشور، در هفته دولت امسال دو هزار و ۱۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۲ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
استاندار گلستان افزود: در حوزه زیرساخت برق نیز طی پنج ماه گذشته حدود ۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان سرمایهگذاری و هزینه شده که بخشی از اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای استان است.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: دولتها میآیند و میروند، اما نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ماندگار است و باید خدمات و دستاوردهای نظام برای مردم تبیین شود.
وی با اشاره به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: اقتدار امروز کشور نتیجه خودباوری است که در جامعه شکل گرفته و مردم در مقاطع مختلف با حضور و حمایت خود نشان دادهاند که از نظام و کشورشان دفاع میکنند.
استاندار گلستان با قدردانی از حضور مسئولان قضایی و مجموعه دستگاه قضایی استان، از تلاشهای حیدر آسیابی در دوره پنجساله ریاست دادگستری گلستان تقدیر کرد و گفت: خدمات انجامشده حاصل همکاری مجموعه قضایی، دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، علما و سایر مسئولان استان بوده است.
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