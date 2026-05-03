به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، بعد از ظهر یکشنبه در همایش سفیران امید با اشاره به ارزش خدمترسانی جهادی اظهار داشت: تنوع خدمت تفاوت چندانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد این است که خدمت به بندگان خدا را مقدمه بندگی خدا قرار دهیم و آن را در مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه کنیم. برای بنده حقیر، صلوات و تحیت شما بزرگواران مایه افتخار است و از خداوند میخواهم مرا از تنبلی و کاهلی دور بدارد تا بتوانم حداقل پشت سر جهادگران حرکت کنم.
وی با اشاره به تجربه حضور جهادگران در بحرانهای کشور افزود: حادثهای نبوده که ما وارد شویم و جهادگران پیش از ما حضور نداشته باشند. در سیل سال ۹۸ جهادگران پیش از هر مجموعهای وارد میدان شدند. در زلزله سرپل ذهاب نیز همینطور بود. در دوران کرونا هم جهادگران، از جمله حسن مرادی، پیشگام تغسیل و تدفین متوفیان بودند و پس از آن دیگر نهادها بیدار شدند و حداقل حمایت را انجام دادند.
زهرایی با اشاره به نقش جهادگران در امدادرسانیهای فرامرزی گفت: در لبنان نیز ابتدا جهادگران بودند که خطشکنی کردند و انگیزه ورود برای امثال بنده را بهوجود آوردند.
او همچنین به ابعاد جنگ رمضان پرداخت و افزود: گرچه ظاهر این جنگ نظامی است، اما ما با جبهه استکبار کودککش روبهرو هستیم که هیچ خط قرمزی ندارد؛ از جنگ رسانهای و روانی تا فشار اقتصادی و محاصره دریایی. در این جنگ نیز جهادگران ثابت کردند هرگاه نقطهای از اماکن عمومی یا منازل مردم آسیب میبیند، نخستین گروههایی هستند که خالصانه و بیادعا حضور پیدا میکنند.
تأکید بر جهاد تبیین و مقابله با تقلیل روایت دشمن
رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه جریان استکبار در پی تقلیل نبرد تمدنی به نزاع میان چند دولت است، اظهار داشت: این نبرد، نبرد تمدنساز میان جبهه حق و جبهه استکبار است؛ استکباری که در شکل نوین خود بهدنبال بردهداری ملتهاست. تمدن نوین اسلامی به پرچمداری ایران اسلامی آمده تا از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله کند.
لزوم میدانداری جهادگران در همراهی با مردم
زهرایی با اشاره به نقش مردم در پیشبرد انقلاب اسلامی گفت: مردمی که امروز در خیابانها هستند و بسیاری که پیشتر غافل بودند و اکنون آگاه شدهاند، به شما جهادگران پیوستهاند. پس چه کسی باید دست آنها را بگیرد و مطالباتشان را بشنود؟ نباید اجازه دهیم این جمع پراکنده شود و وحدت ملی که رهبر عزیزمان تأکید کردند، آسیب ببیند.
او خطاب به جهادگران اظهار داشت: باران باشید که بر همه ببارید و آفتاب باشید که بر همه بتابید. بیمنت خدمت کنید و امروز بهطور ویژه باید به این جمع تازهپیوسته خدمترسانی کنید.
نظر شما