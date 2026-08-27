مجازات عضو نیروی دریایی آمریکا که در ناو لینکلن دست به خودکشی زده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه MS NOW گزارش داد، یک ملوان نیروی دریایی آمریکا که اوایل ماه اوت از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به دریا پریده بود و همسرش این اقدام را تلاش برای خودکشی توصیف کرده، اکنون با اقدامات انضباطی روبه رو شده است.

بر اساس این گزارش، ملوان مذکور با مجازات غیرقضایی بر اساس قانون عدالت نظامی آمریکا مواجه است و به نقض ماده ۸۳ متهم شده است. ادعا شده اقدام وی به معنای تمارض یا آسیب زدن به خود برای فرار از کار، وظیفه یا خدمت است. او همچنین به نقض ماده ۸۶ مربوط به غیبت بدون مجوز متهم شده است.

این شبکه به نقل از همسر این ملوان که هویتش فاش نشده، اعلام کرد، وی به کمک روانی نیاز داشت نه مجازات. او افزود: فکر می کنم آنها به دلیل انجام چنین کاری با افرادی که به کمک روانی نیاز دارند، دیوانه اند.

این شبکه همچنین گزارش داد، ممکن است یک جلسه با افسر فرمانده درباره مجازات ملوان مذکور برگزار شود.

لازم به ذکر است تلاش چند تن از سرنشینان ناو مذکور برای خودکشی در سایه اوضاع وخیم این ناو طی روزهای گذشته جنجال برانگیز شده بود.