به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح هنرستان دخترانه امام حسین(ع) شهرستان نکا با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: عدالت آموزشی صرفاً به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی عادلانه به فضای آموزشی مناسب، تجهیزات استاندارد و آموزش باکیفیت باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دولت تحقق عدالت در فضا و تجهیزات آموزشی و همچنین کیفیت‌بخشی به آموزش را با جدیت دنبال می‌کند و هدف این است که دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور از فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه کیفیت مدارس ارتباط مستقیمی با آینده جامعه دارد، تصریح کرد: حال نکا زمانی خوب است که حال مدارس آن خوب باشد؛ هر مدرسه‌ای که پررونق، پویا و باکیفیت باشد، به همان میزان زمینه پیشرفت جامعه فراهم شده و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

خان‌محمدی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری خانواده‌ها در حوزه آموزش گفت: خانواده‌ها باید بیش از گذشته نسبت به آموزش و پرورش حساس باشند و ارتقای کیفیت آموزشی را مطالبه کنند. همه مشکلات موجود را می‌شناسیم و رفع آنها به زمان، صبوری و همراهی نیاز دارد، اما مسیر اصلاح و بهبود باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: همه ما به نوعی مدیون نظام تعلیم و تربیت هستیم و باید دین خود را به آموزش و پرورش ادا کنیم؛ چراکه آینده کشور از کلاس‌های درس و مدارس ساخته می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: مردم در میدان‌های مختلف، از دیپلماسی تا خدمت، پای کار کشور ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که اجازه نخواهند داد دشمن به تمامیت ارضی ایران تعرض کند.

وی همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تقویت هویت و فرهنگ ملی خاطرنشان کرد: نزدیک به یک میلیون معلم خود را برای آغاز باشکوه سال تحصیلی آماده می‌کنند تا علاوه بر تعلیم و تربیت، مفاهیم ایثار، شهادت و مقاومت را نیز به نسل آینده منتقل کنند.

خان‌محمدی با اشاره به ظرفیت مولدسازی در آموزش و پرورش گفت: مولدسازی باید در خدمت رفاه مردم و دانش‌آموزان قرار گیرد و در مناطقی که با گلوگاه‌های جمعیتی مواجه هستیم، باید با نگاه دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز اقدام کنیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تأکید کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و شناسایی دقیق نیازهای آموزشی، مسیر حرکت آموزش و پرورش را به سمت مجموعه‌ای پیشرو، پویا و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب هدایت کنیم.