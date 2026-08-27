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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

مرحله جدید جمع‌آوری معتادان متجاهر در اصفهان آغاز شد؛ دستگیری ۱۵۰ نفر

مرحله جدید جمع‌آوری معتادان متجاهر در اصفهان آغاز شد؛ دستگیری ۱۵۰ نفر

اصفهان-دادستان اصفهان از آغاز مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ مرد معتاد متجاهر از نقاط مختلف اصفهان جمع‌آوری و به مراکز ماده ۱۶ منتقل شدند.

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در اصفهان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با بروز جرایم مرتبط با اعتیاد، مرحله جدید این طرح در سطح شهر اصفهان آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵۰ مرد معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شده‌اند.

وی افزود: افراد جمع‌آوری‌شده پس از انتقال به مراکز مربوطه، تحت فرآیند غربالگری قرار می‌گیرند تا متناسب با شرایط و وضعیت آنان، اقدامات لازم برای سم‌زدایی، درمان و بازپروری انجام شود و افراد واجد شرایط به کمپ‌های ترک اعتیاد و مراکز ماده ۱۶ معرفی و منتقل می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری مجموعه‌های مختلف در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی، پلیس و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در اجرای این طرح همکاری و مشارکت دارند و هدف اصلی، ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و کاهش حضور آنان در معابر و فضاهای عمومی شهر است.

موسویان ادامه داد: مرحله جدید طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر تا زمان تکمیل ظرفیت مراکز و کمپ‌های پیش‌بینی‌شده برای درمان و نگهداری این افراد ادامه خواهد داشت و روند اجرای طرح نیز با توجه به ظرفیت مراکز درمانی و شرایط موجود پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد هدفمند با آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد گفت: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، تأمین امنیت پایدار در سطح شهر و محلات اصفهان و پیشگیری و کاهش جرایمی است که ممکن است با اعتیاد و حضور افراد معتاد متجاهر در نقاط مختلف شهر ارتباط داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: اعتیاد می‌تواند زمینه‌ساز بروز و تشدید برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت و همچنین ایجاد مشکلات و نابسامانی‌های خانوادگی شود؛ بنابراین مقابله با این آسیب نیازمند یک رویکرد هماهنگ و مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

موسویان با اشاره به پیامدهای اجتماعی فعالیت پاتوق‌های مصرف مواد مخدر و حضور خرده‌فروشان در برخی محلات اظهار کرد: وجود پاتوق‌های مصرف مواد مخدر و فعالیت خرده‌فروشان در محله‌های مسکونی، علاوه بر تهدید امنیت اجتماعی، می‌تواند سلامت فردی و اجتماعی ساکنان و به‌ویژه نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه کند.

وی تأکید کرد: شهروندان نباید نسبت به مشاهده موارد مشکوک در محلات و محیط‌های پیرامونی محل سکونت خود بی‌تفاوت باشند، چرا که گزارش به‌موقع موارد مشکوک می‌تواند در پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی و برخورد با عوامل مرتبط با توزیع و مصرف مواد مخدر مؤثر باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر، مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا موضوع در چارچوب قانونی بررسی و اقدامات لازم انجام شود.

موسویان در پایان از اقدامات و همکاری‌های معاون دادستان در دادسرای انقلاب اصفهان، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، ساماندهی معتادان متجاهر و ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی مؤثر باشد.

کد مطلب 6929381

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    نظرات

    • س IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
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      تو را بقران کلا یه فکر اساسی براشون بکنید پسر منم معتاد مادرشم بخدا دیگه روحو جسممو نابود کرده مریض شدم تمام دکترا میگن از اعصاب تو را بجان عزیزاتون یه شهری براشون درست کنید که برای همیشه اونجا کار کنند وزندگی کنند دیگه هیچ وقت آزادشون نکنید خسته شدیم بسه دیگه اینقد زجر کشیدیم

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