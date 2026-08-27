سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح جمعآوری معتادان متجاهر در اصفهان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی، کاهش آسیبهای اجتماعی و مقابله با بروز جرایم مرتبط با اعتیاد، مرحله جدید این طرح در سطح شهر اصفهان آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵۰ مرد معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری شدهاند.
وی افزود: افراد جمعآوریشده پس از انتقال به مراکز مربوطه، تحت فرآیند غربالگری قرار میگیرند تا متناسب با شرایط و وضعیت آنان، اقدامات لازم برای سمزدایی، درمان و بازپروری انجام شود و افراد واجد شرایط به کمپهای ترک اعتیاد و مراکز ماده ۱۶ معرفی و منتقل میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری مجموعههای مختلف در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام میشود، تصریح کرد: دستگاه قضایی، پلیس و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در اجرای این طرح همکاری و مشارکت دارند و هدف اصلی، ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و کاهش حضور آنان در معابر و فضاهای عمومی شهر است.
موسویان ادامه داد: مرحله جدید طرح جمعآوری معتادان متجاهر تا زمان تکمیل ظرفیت مراکز و کمپهای پیشبینیشده برای درمان و نگهداری این افراد ادامه خواهد داشت و روند اجرای طرح نیز با توجه به ظرفیت مراکز درمانی و شرایط موجود پیگیری میشود.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد هدفمند با آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد گفت: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، تأمین امنیت پایدار در سطح شهر و محلات اصفهان و پیشگیری و کاهش جرایمی است که ممکن است با اعتیاد و حضور افراد معتاد متجاهر در نقاط مختلف شهر ارتباط داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: اعتیاد میتواند زمینهساز بروز و تشدید برخی جرایم و آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت و همچنین ایجاد مشکلات و نابسامانیهای خانوادگی شود؛ بنابراین مقابله با این آسیب نیازمند یک رویکرد هماهنگ و مستمر میان دستگاههای مسئول است.
موسویان با اشاره به پیامدهای اجتماعی فعالیت پاتوقهای مصرف مواد مخدر و حضور خردهفروشان در برخی محلات اظهار کرد: وجود پاتوقهای مصرف مواد مخدر و فعالیت خردهفروشان در محلههای مسکونی، علاوه بر تهدید امنیت اجتماعی، میتواند سلامت فردی و اجتماعی ساکنان و بهویژه نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه کند.
وی تأکید کرد: شهروندان نباید نسبت به مشاهده موارد مشکوک در محلات و محیطهای پیرامونی محل سکونت خود بیتفاوت باشند، چرا که گزارش بهموقع موارد مشکوک میتواند در پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی و برخورد با عوامل مرتبط با توزیع و مصرف مواد مخدر مؤثر باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر، مراتب را از طریق فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا موضوع در چارچوب قانونی بررسی و اقدامات لازم انجام شود.
موسویان در پایان از اقدامات و همکاریهای معاون دادستان در دادسرای انقلاب اصفهان، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند در کنترل و کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر، ساماندهی معتادان متجاهر و ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی مؤثر باشد.
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