به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح طرحهای برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق زنجان به مناسبت هفته دولت، با اشاره به روند اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای برق در استان زنجان اظهار کرد: مجموعه پروژههای حوزه برق که در استان در حال اجرا یا آماده بهرهبرداری است، طیف متنوعی از طرحهای بهسازی، توسعه و احداث شبکههای برق و همچنین پروژههای نیروگاهی را شامل میشود که اجرای آنها نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد استان دارد.
وی افزود: بخشی از پروژههای افتتاحی و در حال اجرای استان نیز به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای خورشیدی اختصاص دارد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیش از دو مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به شبکه برق استان متصل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای موجود در استان، استقبال سرمایهگذاران بخش خصوصی و اجرای طرحهای دولتی، در صورت تداوم روند کنونی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه استان تا سال آینده میتواند از ۵۰۰ مگاوات عبور کند.
مرادخانی خاطرنشان کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز، موجب تنوعبخشی به سبد تولید انرژی، کاهش فشار بر شبکه در دورههای اوج مصرف و افزایش ظرفیت استان برای پاسخگویی به نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و مسکونی خواهد شد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق و شرکت برق منطقهای برای تأمین پایدار برق و توسعه زیرساختهای شبکه در استان گفت: اهمیت برق در زندگی روزمره مردم و استمرار فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و تأمین پایدار و بهموقع برق یکی از الزامات اساسی برای ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرحهای توسعهای به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: هرگونه توسعه اقتصادی و ایجاد ظرفیت جدید در بخشهای مختلف، نیازمند فراهم بودن زیرساختهای مناسب است و شبکه برق بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی، نقش مستقیمی در امکان بهرهبرداری از طرحهای جدید و تداوم فعالیت واحدهای موجود دارد.
مرادخانی با اشاره به نقش زیرساخت برق در اجرای طرحهای حوزه مسکن نیز اظهار کرد: تأمین و اتصال بهموقع زیرساختهای برق برای واحدهای مسکونی جدید، امکان بهرهبرداری از این واحدها همزمان با تکمیل ساخت را فراهم میکند و موجب میشود واحدهای آمادهشده در سریعترین زمان ممکن به مالکان تحویل و مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شرکتهای متولی تأمین و توزیع برق و مجریان طرحهای عمرانی و مسکن، در تسریع روند اجرای پروژهها و جلوگیری از ایجاد وقفه در بهرهبرداری از طرحهای تکمیلشده اهمیت ویژهای دارد.
مرادخانی تأکید کرد: استمرار سرمایهگذاری در توسعه و بهسازی شبکه برق، در کنار شتاببخشی به احداث نیروگاههای خورشیدی، میتواند زمینه لازم برای پاسخگویی به نیازهای آینده استان زنجان را فراهم کرده و زیرساخت مطمئنتری برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش رفاه عمومی ایجاد کند.
۳۵۴ طرح شرکت برق استان زنجان با سرمایهگذاری سه هزار و ۱۴۲ میلیارد ریالی طی هفته دولت امسال در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسید.
از مجموع این طرح ها ۱۲۵ طرح مربوط به بهسازی شبکه های توزیع برق با سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیارد ریال اعتبار، ۱۲۰ طرح توسعه و احداث شبکه های جدید با ۳۶۱ میلیارد ریال اعتبار، ۴۸ طرح تامین برق مساکن ملی با ۲۱۹ میلیارد ریال اعتبار و ۹ طرح نیروگاه خورشیدی با یک هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال اعتبار است.
همچنین ۱۰۷ طرح از مجموع طرح های افتتاحی در هفته دولت امسال مربوط به شهرستان زنجان، ۷۷ طرح در خدابنده، ۳۹ طرح در طارم ، ۱۸ طرح در سلطانیه، ۴۲ طرح در خرمدره، ۲۳ طرح در ایجرود ، ۲۴ طرح در ابهر و ۲۴ طرح در شهرستان ماهنشان افتتاح شد.
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