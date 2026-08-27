به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنجشنبه در نشست با جان‌فدایان و جمعی از مردم جزیره خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: خارگ نماد مقاومت، ایستادگی و پایمردی مردم ایران در سال‌های دفاع مقدس و در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است.

وی با اشاره به نقش مردم خارگ در دوران جنگ تحمیلی افزود: مردم این جزیره با وجود حملات و شرایط دشوار جنگی، از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و اجازه ندادند فشارهای دشمن خللی در اراده و مقاومت آنان ایجاد کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت جمعی از مردم و نیروهای مؤثر در جریان حوادث و درگیری‌های اخیر تصریح کرد: آقای ما شهید شد، اما راه او ادامه دارد و شهادت، مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران را متوقف نخواهد کرد.

نیکزاد ادامه داد: جنایت‌های آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حق مردم ایران و جنایت‌هایی که علیه ملت‌های منطقه انجام داده‌اند، از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نخواهد شد و عاملان این جنایت‌ها باید بدانند که ملت ایران مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر جایگاه مردم در استمرار انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در مقاطع حساس کشور را از مشکلات عبور داده، حضور و پشتیبانی مردم بوده است. امروز نیز امت و مردم، پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و این پشتوانه مردمی بزرگ‌ترین سرمایه نظام محسوب می‌شود.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مقاومت مردم خارگ بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است، گفت: نسل‌های آینده باید بدانند که مردم این جزیره در سخت‌ترین شرایط پای کشور ایستادند و برای حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی هزینه پرداختند.

نیکزاد تأکید کرد: راه شهدا با قدرت ادامه خواهد یافت و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور مردم، در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.