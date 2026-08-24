به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهضت، با حکم صادق روشن مدیرعامل مرکز هنری رسانه‎ای نهضت، ایمان ملکوتی‌نیا به عنوان مدیر روابط عمومی این مرکز منصوب شد.

ملکوتی‌نیا از فعالان حوزه فرهنگ، رسانه و ارتباطات است و سابقه فعالیت در مجموعه‌های مختلف رسانه‌ای و فرهنگی کشور را در کارنامه خود دارد.

از جمله سوابق وی می‌توان به دبیری فرهنگ خبرگزاری دانا، عضویت در دفتر ارتباطات رسانه‌ای رئیس سازمان بسیج مستضعفین، معاونت محتوا در مؤسسه رسانه‌ای ادراک، سردبیری ارشد مؤسسه رسانه‌ای رضوان و مدیریت روابط عمومی مؤسسه رسانه‌ای صدرا اشاره کرد.

پیش از این، محمد شاهی به مدت سه سال مدیریت روابط عمومی این مجموعه را برعهده داشت که در راه‌اندازی و توسعه این بخش و معرفی این مرکز در میان مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای نقش مؤثری ایفا کرد.

این مرکز، یکی از مراکز زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است که تولید آثار هنری تلویزیونی در قالب‌های مختلف برنامه سازی، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، تیزر و... را برعهده دارد.