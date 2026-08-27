به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در جریان سفر به شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: الیگودرز فراتر از یک شهر و شهرستان، یک قطب تمدنی با تاریخ، فرهنگ و مردمانی ریشهدار است که صداقت، معرفت و مقاومت از ویژگیهای برجسته آنان به شمار میرود.
«الیگودرز» یک قطب تمدنی با تاریخ و تبار طولانی
وی با تجلیل از جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه، اظهار کرد: بسیاری الیگودرز را بهعنوان یک شهر و شهرستان میشناسند، اما نگاه من به الیگودرز فراتر از این است؛ من این منطقه را یک قطب تمدنی با تاریخ و تبار طولانی میدانم.
وی افزود: مردمان الیگودرز سرمایه اصلی این دیار هستند؛ وقتی از لر و بهویژه لر بختیاری سخن میگوییم، مفاهیمی همچون صداقت، سلامت، معرفت و مقاومت در ذهن تداعی میشود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی الیگودرز، گفت: الیگودرز در حوزه میراثفرهنگی از شهرهای سرآمد کشور است و وجود آثار تاریخی متعلق به دورههای مختلف، نشاندهنده پیشینه کهن این منطقه است.
دولت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری حمایت میکند
صالحی امیری با اشاره به ظرفیتهای طبیعی این شهرستان، عنوان کرد: وجود بیش از ۱۵ آبشار، طبیعت کمنظیر و جاذبههای متنوع، الیگودرز را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل کرده است و باید برای معرفی و توسعه این ظرفیتها برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به افتتاح هتل آبشار در الیگودرز، گفت: این هتل با استانداردهای ملی و بینالمللی میتواند به یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود، اما باید تلاش کنیم زیرساختهای گردشگری در این شهرستان بیش از گذشته توسعه یابد.
وزیر میراثفرهنگی، تأکید کرد: دولت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری حمایت میکند و تسهیلات لازم را برای حضور سرمایهگذاران فراهم خواهیم کرد تا زیرساختهای گردشگری استان لرستان بهویژه در الیگودرز گسترش پیدا کند.
برنامه توسعه گردشگری الیگودرز تعریف و تدوین شود
صالحی امیری، صنایعدستی الیگودرز را دارای جایگاهی ویژه دانست و افزود: تولیدات هنرمندان این منطقه در سطح ملی و حتی صادراتی قابلعرضه است و باید با حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچههای صنایعدستی و بازاریابی ملی و جهانی، مسیر فروش محصولات آنان را هموار کنیم.
وی خطاب به مدیران وزارت میراثفرهنگی و مسئولان استان، تأکید کرد: برای توسعه گردشگری الیگودرز باید یک برنامه مشخص با پروژههای اولویتدار و منابع مالی تعریف شود تا این شهرستان به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری برسد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایعدستی، گفت: تولید بدون بازاریابی نتیجه مطلوبی ندارد؛ باید برای فروش داخلی و صادرات صنایعدستی برنامهریزی کنیم و ایجاد بازارچههای دائمی و توسعه فروش آنلاین از راهکارهای مهم در این مسیر است.
صالحی امیری با اشاره به همدلی مدیران استان لرستان، اظهار کرد: لرستان با همراهی استاندار، نمایندگان و مدیران خود در مسیر توسعه قرار گرفته است و دولت نیز برای شتاببخشی به این روند در کنار مردم این استان خواهد بود.
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