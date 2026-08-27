تقویت زیرساخت های روستاهای بخش مرکزی قم با افتتاح ۱۰ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم ظهر پنجشنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت با حضور در روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان قم، مجموعهای از طرحهای روستایی این بخش را افتتاح کرد و در جریان مسائل و نیازهای مناطق روستایی قرار گرفت.
این طرحها حوزههای مختلفی از جمله تأمین آب، گازرسانی، راههای روستایی، ارتباطات، آموزش، بهداشت، عمران روستایی و اشتغالزایی را در بر میگیرد و مجموع اعتبار اختصاصیافته به آنها ۳۸۸۵ میلیارد ریال اعلام شده است.
استاندار قم در این برنامه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با حضور در مسجد قمر بنیهاشم روستای خیرآباد مورد استقبال مردم این روستا قرار گرفت.
در ادامه این برنامه، طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی روستاهای بخش مرکزی که به مناسبت هفته دولت آماده بهرهبرداری شده بود، به صورت متمرکز افتتاح شد و بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی مناطق روستایی این بخش مورد توجه قرار گرفت.
آبرسانی به چهار روستا تکمیل شد
یکی از طرحهای مهم افتتاحشده در این مجموعه، پروژه آبرسانی به روستاهای خیرآباد، قوجهداغی، فیضآباد و قاشقابلاغ است که با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
با اجرای این طرح، زیرساخت آبرسانی این چهار روستا توسعه یافته و بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و تقویت زیرساختهای آب روستایی بخش مرکزی شهرستان قم به بهرهبرداری رسید.
طرح گازرسانی به روستاهای خیرآباد و قوجهداغی نیز از دیگر پروژههای افتتاحشده در این سفر بود که برای اجرای آن حدود هفت کیلومتر شبکه در اقطار ۱۶، ۶۳ و ۹۰ میلیمتر احداث و ۱۰۰ انشعاب نصب شده است.
اعتبار اجرای این پروژه ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است و بهرهبرداری از آن در ادامه برنامه توسعه خدمات زیربنایی در روستاهای بخش مرکزی قم انجام شد.
در حوزه ارتباطات نیز طرح توسعه فیبر نوری در روستاهای خیرآباد و قوجهداغی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شد تا زیرساخت لازم برای تقویت دسترسی روستاییان به خدمات ارتباطی فراهم شود.
معابر روستایی بهسازی و آسفالت شد
بخش دیگری از طرحهای افتتاحشده به پروژههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داشت که در روستاهای سراجه، مبارکآباد، کاج، ایلیخبلاغی، قمرود، ملکآباد، جنتآباد، قوجهداغی و ملکقلعه اجرا شده است.
این پروژهها شامل اقداماتی همچون جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر بوده و برای اجرای آنها ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
در حوزه راه نیز عملیات بهسازی و آسفالت در محورهای صفرآباد، کوهسفید، جنتآباد، قمرود، تقاطع جاده حاج خلیل، جاده رحمتآباد، جاده قشلاق البرز و تقاطع جاده جنتآباد به بهرهبرداری رسید.
اعتبار اجرای این مجموعه پروژههای راهداری ۱۰۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است که بخش قابل توجهی از اعتبارات طرحهای افتتاحشده در روستاهای بخش مرکزی را به خود اختصاص میدهد.
همچنین در مناطق فاقد دهیاری از جمله قاشقابلاغ، زنبورک، شریفآباد و باقرآباد، طرحهایی در زمینه زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت معابر و سنگفرش اجرا شده که اعتبار آن ۳۰ میلیارد ریال عنوان شده است.
فضاهای آموزشی و بهداشتی توسعه یافت
مدرسه ابتدایی روستای خیرآباد نیز در جریان این برنامه به بهرهبرداری رسید و این پروژه با مشارکت خیرین و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال احداث شده است.
خانه بهداشت خیرآباد نیز با اجرای دانشگاه علوم پزشکی استان قم و صرف اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد تا یکی دیگر از نیازهای خدماتی این روستا در حوزه بهداشت پاسخ داده شود.
در بخش عمران روستایی، طرحهای شاخص اجراشده توسط دهیاریها نیز شامل زیرسازی و آسفالت، جدولگذاری، پیادهروسازی، اصلاح و ساماندهی معابر، پایش تصویری و تجهیز پارکها بوده که با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین مجموعهای از طرحهای بنیاد برکت شامل ۳۸۰ طرح با اعتبار ۶۸۰ میلیارد ریال و ۶۰ طرح در حوزه معاونت روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شده که مجموع اعتبار این بخش ۷۹۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
طرحهای روستایی در مسیر توسعه قرار گرفت
مجموعه پروژههای افتتاحشده در بخش مرکزی شهرستان قم، طیف متنوعی از خدمات و زیرساختهای مورد نیاز روستاها را شامل میشود و از تأمین آب و گاز تا توسعه راهها، ارتباطات، آموزش، بهداشت و عمران روستایی را در بر گرفته است.
روستای خیرآباد به عنوان محل برگزاری این برنامه، یکی از روستاهای کمجمعیت بخش مرکزی شهرستان قم است که همزمان با هفته دولت، طرحهایی در حوزههای مختلف خدماتی و زیربنایی در آن و دیگر روستاهای این بخش به بهرهبرداری رسید.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، مجموع اعتبار پروژههای افتتاحشده در این برنامه ۳۸۸۵ میلیارد ریال معادل ۳۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
این طرحها در چهارمین روز هفته دولت و با حضور استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد و بخشی از برنامههای عمرانی و خدماتی پیشبینیشده برای روستاهای بخش مرکزی شهرستان قم در این ایام را تشکیل میدهد.
قم- همزمان با هفته دولت، ۱۰ طرح عمرانی، زیربنایی، خدماتی و اشتغالزایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قم با مجموع اعتبار ۳۸۸۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم ظهر پنجشنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت با حضور در روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان قم، مجموعهای از طرحهای روستایی این بخش را افتتاح کرد و در جریان مسائل و نیازهای مناطق روستایی قرار گرفت.
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