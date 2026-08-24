برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی با حضور مهمانانی از ۳۰ کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست خبری چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که امروز دوشنبه دوم شهریورماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد با اشاره به جزئیات برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: کنفرانس وحدت اسلامی طی یک هفته با برگزاری وبینارها از عصر امروز آغاز میشود. این اقدام از زمان کرونا صورت گرفت که در ۱۲ بخش وبینارها در طول هفته برگزار خواهد شد. نزدیک به ۱۴۰ نفر از نزدیک به ۳۰ کشور جهان در این وبینارها حضور خواهند داشت.
وی از ارسال بیش از ۲ هزار دعوتنامه و دعوت از مهمانان خبر داد و گفت: حدود ۸۰ نفر علیرغم مشکلات در حمل و نقل در کنفرانس حضور پیدا میکنند. تعداد محدودی مهمان استانی داریم. برای اولین بار چهار کنفرانس بین المللی در چهار استان قومیتی استان گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کردستان برگزار میشوند و مهمانان داخلی در این چهار استان حضور پیدا میکنند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: امسال ۱۰ نفر از چهرههای برجسته رسانهای بینالمللی دعوت ما را پذیرفتهاند که حضور آنها میتواند گفتمان تقریب مذاهب را در میان مخاطبان میلیونی جهان منتشر کند. وی همچنین به حضور حدود ۷۰۰ نفر از مهمانان داخلی و خارجی از استانهای همجوار و کشورهای مختلف اشاره کرد.
شهریاری افزود: مراسم افتتاحیه این کنفرانس روز پنجشنبه پنجم شهریورماه با حضور مهمانان داخلی و خارجی و سخنرانی رئیسجمهور برگزار خواهد شد. در این روز دو پنل تخصصی با سخنرانی برخی از مهمانان تشکیل میشود و پیامهای مراجع عظام تقلید نیز پخش میگردد. از دیگر برنامههای شاخص روز افتتاحیه، رونمایی از ۸ کتاب جدید پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی است که در سال گذشته تدوین و منتشر شدهاند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره برنامههای روز جمعه گفت: صبح این روز دو نشست با حضور مهمانان داخلی و خارجی و یک نشست با موضوع «بیداری اسلامی» برگزار میشود. ظهر جمعه، مهمانان منتخب در نماز جمعه شرکت کرده و یکی از مهمانان ویژه به عنوان سخنران پیش از خطبهها سخنرانی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: عصر جمعه ضیافت شامی با حضور وزیر امور خارجه برگزار میشود تا شرکتکنندگان آخرین تحولات و وضعیت منطقهای را از زبان ایشان بشنوند.
شهریاری به یکی از ابتکارات امسال اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار جلسه اختصاصی برای نشستهای علمی در شهر قم و در حوزه علمیه برگزار میشود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه بیش از ۳۴۰ مقاله به این کنفرانس ارسال شده است، توضیح داد: فرآیند داوری توسط ارزیابان انجام شده و حدود ۷۰۰ خوانش صورت گرفته است. در نهایت ۱۰ مقاله منتخب در روز شنبه هفتم شهریورماه معرفی شده و جوایزی به نویسندگان آنها تعلق میگیرد.
زیارت مهمانان چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی از مزار رهبر شهید در مشهد
وی خاطرنشان کرد: مهمانان خارجی روز شنبه عازم مشهد مقدس خواهند شد. همانگونه که هر ساله در ۱۷ ربیعالاول به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت به دیدار رهبر شهید انقلاب اسلامی میرفتیم، امسال نیز این سنت حسنه با زیارت مزار ایشان در مشهد انجام خواهد داشت.
صبح روز یکشنبه، مراسم اختتامیه در مشهد مقدس با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی برگزار میشود. در این مراسم ۷۹۹ نفر از علمای اهل سنت و شیعه از مناطق مختلف استانی حضور دارند و سخنرانانی از کشورهای مختلف نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت. همچنین جلسه شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب در محضر تولیت آستان قدس برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام شهریاری محور اصلی این کنفرانس را «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید» دانست و گفت: با وجود زمان محدود، تعداد زیادی مقاله دریافت کردیم. برای این موضوع ۹ زیرمحور و ۵۰ محور کوچکتر تعریف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب، ایشان را جذابترین شخصیت تاریخ ایران در هزار سال اخیر توصیف کرد و اظهار داشت: رهبر انقلاب زاهد، دنیاگریز و در اوج دانشهای دینی هستند. شناخت دقیق ایشان از جهان معاصر و شخصیتهای بینالمللی باعث شده بود تا روندهای جهانی را به خوبی پیشبینی کنند. همین شناخت عمیق بود که باعث شد آمریکا را با تجربه ثابتشدهای به عنوان پیمانشکن و عهدشکن بشناسند.
شهریاری افزود: ایشان از جوانی روحیهای میداندار و سربازگونه داشتند و همواره در صحنههای مختلف حضور فعال داشتند. پیوند عمیق با امت اسلامی و توجه ویژه به آنها، رهبری ایشان را متمایز کرده است. رهبر انقلاب نه تنها برای طرفداران نظام، بلکه حتی برای مخالفان نیز مانند پدری دلسوز عمل کردند؛ چرا که پدر ایران بودند و همواره محبت و رفاقت را با موافقان و مخالفان خود حفظ نمودند.
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