فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل منطقه حفاظتشده بدر و پریشان شهرستان قروه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند که این مواجهه به درگیری مسلحانه میان دو طرف منجر شد.
وی افزود: شکارچیان در جریان این درگیری به سمت محیطبانان تیراندازی کردند و شرایط خطرناکی برای نیروهای یگان حفاظت ایجاد شد، اما محیطبانان با وجود این شرایط به مأموریت خود در حفاظت از منطقه و حیاتوحش ادامه دادند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به مصدومیت یکی از شکارچیان در این درگیری بیان کرد: یکی از متخلفان در جریان حادثه مجروح شد که محیطبانان وی را از منطقه خارج کرده و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کردند.
زندی ادامه داد: سایر اعضای این گروه که مسلح بودند، با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار از محل شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان در حال انجام است.
وی گفت: بخشی از سلاحها و تجهیزات همراه این افراد نیز از محل منتقل شده و موضوع برای شناسایی متخلفان و پیگیری قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
کشف لاشه دو رأس کل وحشی
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به نتایج بررسیهای انجامشده پس از این درگیری عنوان کرد: از شکارچی مجروح، لاشه دو رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده وقوع شکار غیرمجاز در منطقه است، افزود: حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز از وظایف اصلی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست است و این مأموریت در مناطق تحت مدیریت استان به صورت مستمر دنبال میشود.
زندی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره خطرات فعالیت محیطبانان در مواجهه با شکارچیان مسلح گفت: نیروهای محیط زیست در بسیاری از مأموریتهای خود در مناطق کوهستانی و صعبالعبور حضور دارند و گاهی در جریان گشت و کنترل با افرادی مواجه میشوند که برای شکار غیرمجاز سلاح به همراه دارند.
وی افزود: چنین شرایطی میتواند جان محیطبانان را با خطر جدی مواجه کند و حادثه اخیر در منطقه بدر و پریشان نیز نمونهای از این موقعیتهای پرخطر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: محیطبانان برای صیانت از سرمایههای طبیعی استان و حفاظت از حیاتوحش فعالیت میکنند و برخورد با متخلفان بر اساس قانون و با جدیت دنبال خواهد شد.
شهادت پنج محیطبان کردستان در درگیریهای مشابه
زندی با اشاره به سابقه درگیریهای مشابه در استان کردستان گفت: تاکنون پنج نفر از محیطبانان استان در درگیریهای مشابه با متخلفان به شهادت رسیدهاند و تعداد بیشتری نیز در این حوادث مجروح شدهاند.
وی ادامه داد: این آمار نشان میدهد که مأموریت حفاظت از عرصههای طبیعی و حیاتوحش، بهویژه در مواجهه با شکارچیان مسلح، میتواند از جمله مأموریتهای بسیار پرخطر باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری محیطبانان منطقه بدر و پریشان گفت: سلامت و امنیت نیروهای یگان حفاظت در کنار حفاظت از طبیعت اهمیت اساسی دارد و باید شرایط لازم برای انجام ایمن مأموریتهای آنان فراهم شود.
زندی خاطرنشان کرد: پرونده این حادثه برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته و موضوع شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این درگیری نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان با هرگونه شکار غیرمجاز و تعرض به ذخایر طبیعی استان مطابق قانون برخورد خواهد کرد و حفاظت از زیستگاهها و گونههای حیاتوحش با جدیت ادامه خواهد داشت.
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