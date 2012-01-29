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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

شناخت پیامبر گرامی اسلام (ص) در "مولود بهار"

شناخت پیامبر گرامی اسلام (ص) در "مولود بهار"

"مولود بهار" عنوان برنامه‌ای تلویزیونی است که به مناسبت میلاد پیامبر اسلام(ص) به تبیین مکارم اخلاق و محاسن آداب خاتم پیامبران(ص) اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال که کاری از گروه معارف و علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که قصد دارد مخاطبان را با با پیامبر مکرم اسلام(ص) بیشتر آشنا  و شناخت بیشتری از مکارم اخلاق خاتم پیامبران(ص) ارائه دهد.

از نکات جالب توجه مولود بهار، استفاده از فضای نمایش برای انتقال مفاهیم عمیق دینی است به این صورت که در قالب داستان قرار است گفتگوهایی با کارشناسان دینی و گروه های تواشیح و ... صورت گیرد تا پیام پیامبر عظیم شان اسلام به زبان شیرین تر و ساده تر منتقل شود.

این برنامه در 17 قسمت 30 دقیقه ای تهیه شده است که پخش آن از پنجم بهمن شروع شده است و تا 21 این ماه همه روزه از ساعت 19:30 تا 20 پخش می شود.
کد مطلب 1519694

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