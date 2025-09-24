به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار سنندج که به‌منظور بررسی وضعیت پروژه‌های شهرستان و روند توسعه برگزار شد، با تأکید بر عزم قوی خود در پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه، گفت: تمام تلاش خود را در راستای توسعه استان و رفع موانع پیش‌روی شهرستان‌ها به‌ویژه در حوزه‌های زیربنایی، انجام خواهیم داد.

مرادی در این نشست به تخصیص اعتبارات توازن منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به‌ویژه برای حل مشکلات زیرساختی مانند بهبود وضعیت راه‌ها، تأمین آب شرب و کشاورزی، و ایستگاه‌های پمپاژ آب در شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران تخصیص یافته است.

وی همچنین اعلام کرد: با استفاده از این اعتبارات، اقدامات مؤثری برای رفع کمبودهای زیرساختی در این مناطق در دست اجرا است.

مودیان از نحوه هزینه کرد مالیات باید آگاه شوند

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در ادامه سخنان خود به اهمیت نشان‌دار کردن مالیات و تخصیص آن به پروژه‌های عمومی اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌سازی در زمینه نحوه تخصیص مالیات به پروژه‌های عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مودیان مالیاتی باید آگاه باشند که مالیات پرداختی آن‌ها صرف چه پروژه‌هایی می‌شود.

مرادی اضافه کرد: این امر می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح عمومی ایفا کند.

وی همچنین به حوزه فرهنگ اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان از اهمیت بالایی برخوردار است و ما در این زمینه حمایت‌های لازم را خواهیم داشت تا اینگونه برنامه‌ها با حضور فعال مردم، باعث تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی استان شوند.

اختصاص پنج میلیون متر مکعب آب برای کامیاران

مرادی از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه آب نیز خبر داد و افزود: با تلاش‌های مستمر، ۵ میلیون متر مکعب آب برای استفاده در بخش صنعت و کشاورزی شهرستان کامیاران از وزارت نیرو تخصیص یافته است.

وی اذعان کرد: همچنین برای تأمین ۲ میلیون متر مکعب آب دیگر برای شهرستان‌های دیواندره و سنندج نیز در حال انجام اقدامات لازم هستیم که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

وی در پایان تأکید کرد که پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی، آبی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد و روند توسعه این شهرستان‌ها با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.