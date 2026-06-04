کمیل ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه این عید بزرگ اظهار کرد: عید غدیر در میان تمامی اعیاد اسلامی عالیترین جایگاه را دارد و به همین دلیل از آن به عنوان «عیداللهالاکبر» یاد میشود.
وی افزود: بالاترین سطح شادی، نشاط و سرور مسلمانان در اعیاد اسلامی متعلق به عید غدیر است، چرا که این روز یادآور ابلاغ مهمترین پیام پیامبر اسلام (ص) برای آینده جامعه اسلامی است.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه مهمترین پیام غدیر، اجتماع مسلمانان حول محور ولایت است، گفت: حقیقت غدیر چیزی جز پیام ولایت نیست و این ولایت است که جامعه اسلامی را به وحدت و انسجام میرساند.
وی تصریح کرد: عامل اصلی وحدت در جامعه اسلامی، تمسک به ولایت است و غدیر نیز به عنوان بزرگترین واقعه تاریخ اسلام، همین محور وحدتبخش را به مسلمانان معرفی میکند.
ضیایی افزود: هر جا جامعه اسلامی حول محور ولایت حرکت کرده، از تفرقه و آسیب مصون مانده و توانسته مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند.
مدیران باید از سیره علوی الگو بگیرند
وی با اشاره به ویژگیهای مدیریتی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) اظهار کرد: نخستین ویژگی یک مدیر در جامعه اسلامی، برخورداری از جهانبینی توحیدی و پایبندی به مکتب اسلام است.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: مدیر اسلامی باید خود را همسطح ضعیفترین اقشار جامعه بداند و شرایط زندگی و مشکلات آنان را درک کند.
وی افزود: مدیری که از درد مردم و بهویژه مستضعفان آگاه نباشد، نمیتواند در مسیر مدیریت علوی موفق عمل کند.
ضیایی خاطرنشان کرد: سیره امیرالمؤمنین (ع) به ما میآموزد که مسئولان باید در کنار مردم باشند و خدمت به اقشار کمبرخوردار را در اولویت قرار دهند.
جشنهای غدیر؛ بستری برای نشاط معنوی و همدلی اجتماعی
وی با تأکید بر اهمیت جشنهای مردمی غدیر گفت: عید غدیر باید بزرگترین جشن جامعه اسلامی باشد و مردم برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن برنامهریزی کنند.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: جشنهای مردمی غدیر زمینهساز تقویت روحیه همدلی، وحدت، تعاون و انسجام اجتماعی در جامعه است.
وی اظهار کرد: نشاطی که در غدیر ایجاد میشود صرفاً یک شادی ظاهری نیست، بلکه نشاطی معنوی است که از باور به ولایت و استمرار مسیر هدایت اسلامی سرچشمه میگیرد.
ضیایی گفت: پیام غدیر این است که جامعه اسلامی در صورت حرکت حول محور ولایت، از آسیبها، انحرافات و شکستهای بزرگ مصون خواهد ماند.
جامعه غدیری جامعهای همدل و مسئولیتپذیر است
وی درباره شاخصههای جامعه مبتنی بر فرهنگ غدیر نیز اظهار کرد: مهمترین ویژگی چنین جامعهای، ولایتپذیری و انقیاد در برابر ولایت است.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: نتیجه این ولایتپذیری، شکلگیری جامعهای متحد، همدل، بانشاط و برخوردار از روحیه تعاون و همکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: در جامعه غدیری، افراد خود را نسبت به مشکلات دیگران مسئول میدانند و برای حل مسائل اجتماعی مشارکت فعال دارند.
تبیین غدیر؛ راهکار تبدیل آن به سبک زندگی
ضیایی مهمترین راهکار برای تبدیل فرهنگ غدیر به یک سبک زندگی را تبیین صحیح آموزههای آن دانست و گفت: یکی از مهمترین پیامهای امیرالمؤمنین (ع) این است که انسان آنچه را برای خود میپسندد برای دیگران نیز بپسندد و آنچه را برای خود نمیخواهد برای دیگران نیز نخواهد.
وی افزود: اگر همین اصل در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی برطرف خواهد شد.
مدیر قرارگاه نوجوانی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: جامعهای که فرهنگ غدیر در آن جاری باشد، جامعهای است که اعضای آن نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت میکنند و در حل مشکلات عمومی نقشآفرین هستند.
وی با اشاره به نقش غدیر در تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: هرچه فهم صحیحتری از ولایت در جامعه شکل بگیرد، همبستگی اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
ضیایی افزود: ولایت مهمترین پشتوانه انسجام و اقتدار جامعه اسلامی است و همین باور مشترک، بزرگترین سرمایه اجتماعی مسلمانان به شمار میرود.
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه جامعه اسلامی با محوریت ولایت حرکت کرده، توانسته در برابر تهدیدها و چالشها ایستادگی کند و مسیر عزت و پیشرفت را ادامه دهد.
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