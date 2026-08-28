شهین مولودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مهمانی امت احمد» فرصت ارزشمندی برای خدمت به مردم و نشان دادن ارادت و محبت به پیامبر اکرم(ص) است و حضور در این برنامه برای من حس و حال ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در این چهار سال تلاش کرده‌ام در موکب‌های مختلف در کنار دیگر خادمان حضور داشته باشم و سهمی هرچند کوچک در برگزاری این جشن مردمی داشته باشم.

این فعال فرهنگی بیجار عنوان کرد: حضور مردم و خادمان از شهرهای مختلف کردستان، جلوه زیبایی از همدلی و وحدت را به نمایش می‌گذارد و امیدوارم این حرکت مردمی هر سال باشکوه‌تر برگزار شود.