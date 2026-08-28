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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

مولودی: خدمت در جشن امت احمد به عشق پیامبر مهربانی‌ها انجام می‌شود

مولودی: خدمت در جشن امت احمد به عشق پیامبر مهربانی‌ها انجام می‌شود

سنندج- فعال فرهنگی بیجار گفت: چهارمین سال است که به عنوان خادم در موکب‌های مختلف «مهمانی امت احمد» حضور پیدا می‌کنم و خدمت به مردم در این جشن را افتخاری به عشق پیامبر اکرم(ص) می‌دانم.

شهین مولودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مهمانی امت احمد» فرصت ارزشمندی برای خدمت به مردم و نشان دادن ارادت و محبت به پیامبر اکرم(ص) است و حضور در این برنامه برای من حس و حال ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در این چهار سال تلاش کرده‌ام در موکب‌های مختلف در کنار دیگر خادمان حضور داشته باشم و سهمی هرچند کوچک در برگزاری این جشن مردمی داشته باشم.

این فعال فرهنگی بیجار عنوان کرد: حضور مردم و خادمان از شهرهای مختلف کردستان، جلوه زیبایی از همدلی و وحدت را به نمایش می‌گذارد و امیدوارم این حرکت مردمی هر سال باشکوه‌تر برگزار شود.

کد مطلب 6930038

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