خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

عباس میرهاشمی دبیرکل «تجسمی فجر» شد/ انتظار برای تغییر روال برگزاری رویداد

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزیر، جمعی از استادان و هنرمندان هنرهای تجسمی و اعضای حقوقی شورا برگزار شد و سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این دوره از جشنواره انتخاب شد.

در این جلسه، اعضای شورای سیاستگذاری ضمن بررسی روند برگزاری جشنواره در ادوار گذشته، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره ارتقای کیفیت جشنواره، تقویت جایگاه آن در ساختار هنرهای تجسمی کشور و افزایش ارتباط آن با مخاطبان مطرح کردند. تقویت ارتباط جشنواره با مردم، توجه به تحولات هنرهای تجسمی، بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و دانش آموخته دانشگاهی، تقویت نقش استان‌ها و انجمن‌های هنرهای تجسمی و افزایش اثرگذاری اجتماعی جشنواره از جمله محورهای مورد توجه اعضای شورای سیاستگذاری در این نشست بود.

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر چند محور اساسی در طراحی و اجرای نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تأکید کرد.

بر اساس این رویکرد، بخش استانی جشنواره ضروری است با نگاهی جدی‌تر و با توجه به ظرفیت‌های واقعی هر استان طراحی شود و به‌عنوان بستری برای تقویت و فعال‌سازی انجمن‌های هنرهای تجسمی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین، استفاده از ظرفیت هنرستان‌های هنرهای زیبا، آموزشگاه‌های آزاد هنری و مراکز آموزشی هنرهای تجسمی از دیگر محورهای مورد تأکید بود تا ارتباط جشنواره با بدنه آموزشی و نسل آینده هنرمندان تقویت شود.

موضوع «آب» نیز به عنوان محور اصلی جشنواره مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در کنار این موضوع، ظرفیت هنرهای تجسمی برای پرداختن به برخی مسائل و دغدغه‌های مهم اجتماعی از جمله خانواده، محیط زیست، همبستگی اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط نیز با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه‌ها، به‌ویژه ظرفیت جهاد دانشگاهی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود و بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان جشنواره، مراکز دانشگاهی و جامعه هنری تأکید شد. در مجموع، اعضای شورا بر این نکته تأکید داشتند که جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید ضمن حفظ جایگاه تخصصی و ملی خود، ارتباط گسترده‌تر و مؤثرتری با مردم، هنرمندان جوان، استان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و مسائل جامعه برقرار کند.

در ۲ دوره گذشته جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بهرام کلهرنیا دبیرکلی این رویداد را برعهده داشت که این جشنواره از حالت رقابتی به کیوریتوریال تبدیل شد. کلهرنیا با حمایت از حذف روند رقابتی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سبب نارضایتی عده‌ای از هنرمندان تجسمی شده بود.

این جشنواره که از مهمترین جشنواره‌های تجسمی در کشور محسوب می‌شود، یکی از محل‌های رقابت استعدادهای درخشان هنری بود که این روند در ۲ سال گذشته به برگزاری چندین نمایشگاه در رشته‌های متفاوت، تقلیل پیدا کرد و می‌توان گفت به صورتی منفعل برگزار شد. حال باید دید که میرهاشمی روال ۲ سال گذشته را ادامه خواهد داد یا خیر؟

ماه هنر تهران آغاز به کار کرد

در هفته‌ای که گذشت، رویداد «ماه هنر تهران» با هدف شکل‌گیری تجربه‌ای گسترده از هنر در سطح شهر، از ۳۰ مرداد در بیش از ۱۰۰ نقطه از تهران آغاز به کار کرد. گالری‌های مشارکت‌کننده در این رویداد، ۴۶ گالری هستند؛ همچنین، علاوه بر این گالری‌ها، ۲۲ کافه، ۲ اُپن استودیو، ۱۸ فضای مستقل هنری، ۴ کسب و کار هنری و ۲۱ پروژه هنری درگیر این رویداد هستند که در نهایت ۱۱۳ نقطه در تهران در این رویداد هنری مشارکت دارند.

در رویداد «ماه هنر تهران»، مجموعه‌ای از موزه‌ها، گالری‌ها، فضاهای فرهنگی، پروژه‌های مستقل هنری و دیگر مکان‌های مرتبط با هنر و فرهنگ، در یک بازه زمانی یک‌ماهه میزبان برنامه‌های مختلف خواهند بود و زمینه برای ارتباط گسترده‌تر مخاطبان با جریان هنر معاصر تهران فراهم شده است.

«ماه هنر تهران» تلاشی برای شکل‌گیری تجربه‌ای گسترده و متنوع از هنر در جغرافیای فرهنگی شهر و پیوند دوباره مخاطبان با رویدادها و فضاهای هنری است؛ رویکردی که در آن، هنر از قالب یک رویداد محدود فراتر رفته و در نقاط مختلف شهر جریان پیدا می‌کند.

در نخستین دوره این رویداد، موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان ایران، گالری‌ها، فضاهای فرهنگی و هنری، پروژه‌های مستقل و دیگر مکان‌های فعال در حوزه هنر، در این برنامه مشارکت دارند.

درگذشت نقاش مشهور فلسطینی

در هفته‌ای که گذشت، سلیمان منصور هنرمند نقاش فلسطینی در ۷۹ سالگی درگذشت. هنرمندی که بیش از ۶ دهه از عمر خود را صرف روایت فلسطین با رنگ، خط و نمادهای بومی کرد و به یکی از مهم‌ترین چهره‌های هنر مقاومت فلسطین تبدیل شد.

سلیمان منصور تابستان ۱۹۴۷ در بیرزیت فلسطین به دنیا آمد و کودکی خود را در روستاهای فلسطین گذراند. او از همان سال‌های نخست تحت تأثیر طبیعت، درختان زیتون، مزارع گندم و زندگی روستایی قرار گرفت و این عناصر بعدها به بخش جدایی‌ناپذیر آثارش تبدیل شدند. او در ۱۳ سالگی در مسابقه نقاشی سازمان ملل متحد برنده شد و مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کرد. او در آثارش تلاش کرد تصویری انسانی و زیبا از فلسطین ارائه دهد؛ تصویری که در آن زن فلسطینی، لباس سنتی، کوفیّه، زیتون، گندم، کبوتر و مسجدالاقصی به نمادهای هویت و پایداری تبدیل شدند. او در کنار نمایش زیبایی‌های سرزمینش، به موضوعاتی چون نکبت، آوارگی، مقاومت و حفظ هویت فلسطینی نیز پرداخت.

یکی از مشهورترین آثار منصور، تابلوی «جمل المحامل» است که او آن را در ۲۶ سالگی خلق کرد. در این اثر، پیرمردی فلسطینی، قدس و مسجدالاقصی را بر دوش خود حمل می‌کند؛ تصویری که به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای هنر فلسطینی تبدیل شد و جایگاه منصور را در میان هنرمندان فلسطینی تثبیت کرد. این نقاشی در سال ۱۹۷۵ توسط سازمان آزادی‌بخش فلسطین به صورت پوستر چاپ شد و به خانه‌ها و مکان‌های عمومی در کرانه باختری و نوار غزه راه پیدا کرد.

نقاشی مهدوی علی بحرینی رونمایی شد

همزمان با سالروز آغاز ولایت امام زمان (عج)، تابلوی نقاشی «یاران خراسانی» اثر علی بحرینی در حوزه هنری رونمایی شد. این اثر که در سال ۱۴۰۵ با تکنیک رنگ‌روغن روی بوم خلق شده، ۲۰۰ در ۱۵۰ سانتی‌متر ابعاد دارد و یکی از آثار مجموعه «منجی» به شمار می‌رود.

علی بحرینی در معرفی این اثر گفت: «یاران خراسانی» یکی از آثار مجموعه «منجی» است. خلق ۱۰ اثر این مجموعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و بر اساس احادیث معتبر در منابع معتبر شیعه به تصویر کشیده شده است.

مجسمه کمال‌الملک در میدان کمال‌الملک رونمایی شد

مراسم رونمایی از مجسمه کمال الملک با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی شهر تهران و محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ صبح چهارشنبه ۴ شهریور در میدان کمال الملک برگزار شد.

شهردار منطقه ۲۱ تهران با اشاره به نامگذاری میدان کمال‌الملک گفت: تا امروز میدان کمال‌الملک برای بسیاری از مردم تنها یک اسم بود؛ نامی که روی یک میدان قرار داشت اما امروز تلاش شده است یک هویت بصری به این نام اضافه شود تا مردم با شخصیت و جایگاه کمال‌الملک نیز ارتباط بیشتری برقرار کنند. ایجاد این هویت بصری باعث می‌شود بخش قابل توجهی از مردم به سمت این موضوع هدایت شوند و در کنار عبور از یک میدان شهری، با بخشی از تاریخ و فرهنگ کشور نیز مواجه شوند.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

از آخرین جمعه مرداد یعنی هفته گذشته تاکنون، گالری‌ها تحت تأثیر رویداد «ماه هنر تهران»، نمایشگاه‌های هنری خود را افتتاح کردند و این نمایشگاه‌ها تا ۲۰ شهریور ادامه خواهند داشت اما در این میان گالری‌هایی نیز هستند که روال افتتاح نمایشگاه‌های خود را دارند.

نمایشگاه انفرادی محمود محرومی با عنوان «ایده‌ای مایوسانه برای ساخت سقفی روی یک شمع روشن» در گالری اِیت/کیوب، نمایشگاه «ریشه‌های پارچه‌ای» در گالری هما، نمایشگاه «یادداشت‌ها» در گالری اُ، نمایشگاه «در کشاکش» در گالری ایرانشهر، نمایشگاه «هیولا همچنان می‌خندد» در گالری سو و نمایشگاه «منطق اشک‌ها» در گالری دلگشا از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۶ شهریور افتتاح می‌شوند.