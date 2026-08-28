طراح نشان تئاتر شهر طراح پوستر نمایش جدید اکبر زنجانپور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ابراهیم حقیقی از هنرمندان پیشکسوت و شناخته شده عرصه طراحی و گرافیک که نشان (لوگو) مجموعه تئاتر شهر یکی از آثار ماندگارش محسوب می شود به عنوان طراح پوستر نمایش «جزیره» تازه ترین اثر اکبر زنجانپور معرفی شد.

ابراهیم حقیقی از جمله هنرمندان و مدرسان شاخص عرصه طراحی و گرافیک است که از او به عنوان یکی از طراحان نوگرای عرصه گرافیک نام می برند. هنرمندی که دهه های گذشته آثار متعددی را در عرصه های مختلف تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و نشر و کتاب خلق کرده که هریک از ویژگی های بارز، ممتاز و ماندگاری برخوردارند.

نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد، ترجمه محمد حفاظتی و کارگردانی اکبر زنجانپور طی روزهای آینده با بازی اکبر زنجانپور و سعید داخ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

زنجان‌پور پیش‌تر نمایش‌هایی چون «ایوانف» و «سیر طولانی روز در شب» را در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده و با بازی در نمایش «شب هزار و یکم» به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی به عنوان بازیگر در این تالار روی صحنه رفته است.

کهبد تاراج مجری طرح و دستیار کارگردان، گلنوش زنجانپور مدیر اجرا، اکبر زنجانپور طراح صحنه، نیما لبخنده طراح مپینگ، سارا مژده طراح لباس، علی ارلان طراح گریم، آروین فلاح طراح صدا و موسیقی، رضا خضرایی طراح نور، صدرا سبحانیان دستیار دوم کارگردان، معصومه کوهزادی منشی صحنه، لیلی رفوشه مدیرصحنه، شایان کیانی اقلام تبلیغاتی، رضا جاویدی عکاس، اشکان میرچی و کارن کیانی گروه مستندسازی دیگر عوامل اجرایی نمایش «جزیره» را تشکیل می دهند.