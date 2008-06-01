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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش اعتبارات فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی در سال جاری

افزایش اعتبارات فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی در سال جاری

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش از افزایش 100 درصدی بودجه پرورشی و تربیت بدنی در سال جاری خبر داد.

سید مهدی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاری ملی شده است، افزود: بودجه استانها نیز با هماهنگی های صورت گرفته متمرکز شده است و به همین دلیل ما اعتقاد داریم که باید فضای بهتری از لحاظ اعتبارات برای معاونت پرورشی و تربیت بدنی به وجود آید.

وی کل اعتبارات تخصیص یافته برای معاونت پرورشی و تربیت بدنی را در سال تحصیلی 86-87، 25 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: با قولی که وزیر آموزش و پرورش داده اند قطعا اعتبارات معاونت پرورشی در سال جاری صد درصد افزایش می یابد.

 

کد مطلب 693033

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