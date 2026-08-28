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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

مدیریت روان‌آب در منطقه «چگردان‌لاش» شهرستان کنارک

مدیریت روان‌آب در منطقه «چگردان‌لاش» شهرستان کنارک

کنارک- عملیات مدیریت روان‌آب در منطقه «چگردان‌لاش» شهرستان کنارک با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه همزمان با هفته دولت، عملیات مدیریت روان‌آب در منطقه «چگردان‌لاش» شهرستان کنارک را با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با حجم عملیات ۸۹ هزار و ۸۹۱ مترمکعب، یکی از طرح‌های کلیدی این اداره در حوزه مدیریت منابع آبی در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی استان است. استراتژی محوری این پروژه، «جمع‌آوری و هدایت روان‌آب‌های سطحی از طریق احداث پشته‌های خاکی» است.

این اقدام ضمن تسهیل نفوذ حداکثری آب به لایه‌های زیرین خاک و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، شرایطی پایدار را برای حفظ و تقویت پوشش گیاهی موجود فراهم می‌کند که در اولویت عملیاتی این اداره قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که احیای عرصه‌های مرتعی به عنوان نتیجه ثانویه و مکمل این رویکرد مدیریت آبی حاصل می‌شود.

این روش تخصصی که توسط اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده است، علاوه بر تثبیت خاک و مهار فرسایش آبی، با ایجاد فضای سبز و کمک به احیای اکوسیستم‌های طبیعی، نقش مؤثری در پایداری منطقه ایفا می‌کند.

این طرح ۴۵ خانوار منطقه را تحت پوشش قرار داده و تأثیر قابل‌توجهی در مقابله با آثار خشکسالی و بهبود شرایط زیستی منطقه خواهد داشت.

کد مطلب 6930356

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