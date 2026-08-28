به گزارش خبرگزاری مهر، فردا شنبه مورخ هفتم شهریورماه، عملیات انهدام کنترل‌شدۀ مهمات عمل‌نکرده توسط تیم‌های متخصص فرماندهی انتظامی استان در محدودۀ شهرستان چگنی انجام خواهد شد.

این عملیات که از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت، بخشی از اقدامات معمول در پاک‌سازی مناطق از مهمات و مواد منفجره به‌جامانده است.

لذا از اهالی محترم و ساکنان مناطق اطراف شهرستان چگنی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک‌شدن به محدودۀ انجام عملیات خودداری نموده و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام شده، صرفاً مربوط به این عملیات کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.