  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

انهدام مهمات عمل‌نکرده در چگنی

انهدام مهمات عمل‌نکرده در چگنی

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان از انهدام مهمات عمل‌نکرده در شهرستان چگنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا شنبه مورخ هفتم شهریورماه، عملیات انهدام کنترل‌شدۀ مهمات عمل‌نکرده توسط تیم‌های متخصص فرماندهی انتظامی استان در محدودۀ شهرستان چگنی انجام خواهد شد.

این عملیات که از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت، بخشی از اقدامات معمول در پاک‌سازی مناطق از مهمات و مواد منفجره به‌جامانده است.

لذا از اهالی محترم و ساکنان مناطق اطراف شهرستان چگنی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک‌شدن به محدودۀ انجام عملیات خودداری نموده و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام شده، صرفاً مربوط به این عملیات کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.

کد مطلب 6930398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه