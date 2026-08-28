امام جمعه گلستان: مسئولان راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه گلستان، پس از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات، با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در هدایت بشریت اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) به بشریت آموخت تنها با پذیرش توحید، تنظیم روابط اجتماعی بر اساس بندگی خدا و التزام به موازین الهی است که عدل، قسط و صلاح در جامعه محقق می‌شود.

وی افزود: بر اساس سنت الهی، کاروان دین و دینداری همواره رو به پیشرفت است، هرچند مسیر آن از میان گردنه‌های سخت و در برابر دشمنان فاجر عبور کند؛ آنچه در این مسیر اهمیت دارد، نترسیدن، نترساندن و عمل به وظیفه است.

امام جمعه گلستان با تبریک هفته دولت و قدردانی از دولتمردان، فرماندار و رؤسای دستگاه‌ها، ادارات و نهادهای شهرستان گفت: گفتمان ایران قوی، نظریه حکمرانی جامع برای حل مشکلات کشور و حرکت در مسیر پیشرفت است و لازمه آن دولت قوی است؛ تحقق دولت قوی نیز به‌شدت به ملت قوی نیاز دارد.

موسوی ادامه داد: مردم با وجود تمام مشکلات و گلایه‌هایی که دارند، پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و انتظار دارند مسئولان دولتی با تلاش مضاعف، روحیه جهادی و انقلابی، به فکر گره‌گشایی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید با اقدامات و کارهای مثبت، امیدآفرینی کنند و راوی ضعف، ناتوانی و ناامیدی نباشند. هفته دولت نیز فرصتی برای تبیین اقدامات انجام‌شده، اطلاع‌رسانی به مردم و امیدآفرینی در جامعه است.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمن اظهار کرد: ما با دشمنی خبیث و جنایتکار مواجه هستیم که خوی استکباری دارد و ساده‌انگارانه است که فردی تصور کند با کنار گذاشتن غنی‌سازی می‌توان مسئله را حل کرد.

موسوی با تأکید بر ضرورت دقت مسئولان در اظهارنظرها گفت: مسئولان باید در اظهارنظرهای خود دقت کنند، دچار خطای محاسباتی نشوند و با سخنان خود دشمن را امیدوار نکنند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات گفت: هدف این تجمعات حفظ کیان ایران اسلامی است و تا زمانی که تهدید وجود داشته باشد، این تجمعات ادامه خواهد داشت.