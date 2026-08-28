ترابی: وحدت و اتحاد نیاز اصلی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه رباط‌کریم با اشاره به اهمیت هفته وحدت اظهار کرد: همه ما به‌عنوان پیروان پیامبر رحمت(ص) باید با اتصاف به رفتارهای شایسته محمدی(ص)، انقلاب اسلامی را پیش ببریم.

وی افزود: انقلاب اسلامی بر مبنای فرهنگ، اصول و ارزش‌ها به پیروزی رسید و تنها راه تداوم آن نیز پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای شایسته است.

امام جمعه رباط‌کریم با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) می‌تواند محور وحدت امت اسلامی باشد، تصریح کرد: امروز وحدت و اتحاد نیاز اصلی جهان اسلام است و تنها راه بازگشت مجد، سیادت و عزت مسلمانان، وحدت و اتحاد است.

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اظهار کرد: تحریم‌های شدید و راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران پیش از این شکست خورده و امروز نیز شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: تحریم‌های شدید آمریکا نمی‌تواند اراده ملت ایران را در هم بشکند و آن را وادار به تسلیم کند.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با اشاره به محاصره دریایی ایران گفت: برای پایان دادن به این محاصره، تفاهم‌نامه و میانجیگری‌ها کافی نیست و باید با قدرت و توان نظامی در برابر آن ایستادگی کرد.

ترابی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دولت به مسائل مردم خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی از یک دولت مردمی انتظار منطقی این است که کمتر حرف بزند، کمتر شعار بدهد و بیشتر عمل کند و به مسائل و مشکلات جدی و اولویت‌دار مردم بپردازد تا فشار زندگی بر دوش مردم محروم کمتر شود.

وی افزود: باید از تلاش‌های دولتمردان در عرصه خدمت‌رسانی به مردم طی یک سال اخیر که کشور درگیر جنگ بود نیز تشکر و قدردانی شود.