به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی، با اشاره به آشنایی تدریجی خود با این استان اظهار کرد: شناخت اجمالی بنده از خراسان شمالی طی یک سال و نیم گذشته و به واسطه حضور در مراسم‌های مرحوم حجت‌الاسلام سجاد روحانی، از اعضای فعال دفتر ما که در حادثه تصادف در شیروان درگذشت، عمیق‌تر شد.

وی افزود: حضور در مراسم‌های سوم، هفتم، چهلم و سالگرد آن مرحوم، زمینه آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های این استان را فراهم کرد.

فاصله ۲۰ ساله تا بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده خراسان شمالی تصریح کرد: این استان با وجود گذشت بیش از دو دهه از زمان تأسیس، هنوز با فاصله قابل توجهی تا بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی خود مواجه است.

آیت‌الله ردایی ادامه داد: به نظر می‌رسد تعداد اقدامات بنیادی و ماندگار انجام‌شده در این مدت با ظرفیت‌های واقعی استان تناسب ندارد و باید برای فعال‌سازی این توانمندی‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

ضرورت بالفعل شدن ظرفیت‌های صنعتی و معدنی

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد با حمایت نماینده ولی‌فقیه، همکاری استاندار و توانمندی مدیران حوزه صنعت، حرکت‌های جدی‌تری برای توسعه صنعتی، تولیدی و معدنی استان شکل بگیرد.

آیت‌الله ردایی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استان گفت: بازارهای بین‌استانی، بین‌المللی و ظرفیت‌های مرزی، همچنین توسعه آزادراه‌ها و راه‌های ارتباطی مشترک با سایر استان‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در رونق اقتصادی استان مؤثر باشد.

زیرساخت‌ها؛ حلقه مفقوده توسعه

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه توسعه زیرساختی باید همزمان با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی دنبال شود، اظهار کرد: موضوعاتی همچون فرودگاه، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در برنامه‌ها مطرح بوده، اما میان طرح، اجرا و بهره‌برداری فاصله زیادی وجود دارد.

آیت‌الله ردایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات روزمره استان، فرصت برنامه‌ریزی درباره ظرفیت‌های عمیق‌تر و زیرساختی را از مسئولان گرفته است؛ در حالی که خراسان شمالی از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است که باید به فعلیت برسد.

وی یکی دیگر از سرمایه‌های مهم خراسان شمالی را نیروی انسانی متخصص و توانمند دانست و گفت: تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصص، نیمه‌متخصص و کارآمد این استان امروز در استان‌هایی مانند تهران و البرز فعالیت می‌کنند.

آیت‌الله ردایی تأکید کرد: باید برنامه‌ریزی شود تا بخشی از این سرمایه انسانی به استان بازگردد و توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه و پیشرفت خراسان شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه خراسان شمالی نیازمند همدلی و بهره‌گیری از نیروهای بومی است

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بومی گفت: افرادی که از این منطقه برخاسته‌اند، معمولاً دلسوزی بیشتری برای توسعه استان دارند و می‌توانند با شناخت دقیق مسائل، برای رسیدن به اهداف بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید دانش، تجربه و دلسوزی نیروهای بومی در کنار تجربه و نگاه کارشناسی نیروهای توانمند غیربومی مورد استفاده قرار گیرد.

گامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی

آیت‌الله ردایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و اخلاقی خراسان شمالی گفت: شناخت و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در جامعه، یکی از زمینه‌های مهم برای آینده کشور است و باید این گنجینه‌های بالقوه به سرمایه‌های بالفعل تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با همفکری علما، مسئولان و نیروهای متخصص، خراسان شمالی در دو دهه پیش رو و تا چهلمین سالگرد استان شدن، به جایگاه و تراز مورد انتظار خود دست یابد.