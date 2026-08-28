فرماندار رودبار: دولت در شرایط سخت نیز پای کار مردم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت در سخنرانی بینالصلاتین نماز جمعه شهر رودبار با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت و نظام اسلامی و ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی به مردم است.
فرماندار رودبار با اشاره به تقارن هفته دولت با هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: این ایام را به مردم شهرستان رودبار و فعالان حوزههای مختلف به ویژه بسیج اصناف، بازاریان و فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت تبریک میگویم.
مدیریت کشور نیازمند انسجام و همدلی است
پورحضرت با اشاره به شرایط کشور طی سال گذشته گفت: کشور در این مدت با حوادث، فشارها و چالشهای مختلفی مواجه بوده و مدیریت چنین شرایطی نیازمند تدبیر، انسجام، همدلی و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود است.
وی با بیان اینکه ساختار جمهوری اسلامی ایران متکی به اشخاص نیست، تصریح کرد: اگرچه در حوادث و رویدادهای اخیر شخصیتها و نیروهای ارزشمندی را از دست دادهایم، اما ساختار نظام برای استمرار مسیر خدمت و مدیریت کشور سازوکارهای لازم را پیشبینی کرده است.
فرماندار رودبار افزود: امروز شاهد تداوم فعالیت کشور در عرصههای دفاعی، اجرایی و دیپلماسی هستیم و مسیر خدمترسانی با قوت ادامه دارد.
دولت در شرایط سخت اقتصادی پای کار مردم است
پورحضرت با اشاره به استمرار فشارهای اقتصادی و تحریمها اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، فشارهای اقتصادی و مشکلات ناشی از تحولات و جنگهای اخیر، دولت پای کار مردم ایستاده و همچنان خدمترسانی به مردم را در اولویت قرار داده است.
وی شعار امسال هفته دولت را «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» عنوان کرد و گفت: از هفته دولت سال گذشته تاکنون، با وجود محدودیتهای موجود، اقدامات قابل توجهی در حوزههای عمرانی، زیرساختی، انرژی، تولید و توان دفاعی کشور انجام شده است.
فرماندار رودبار توسعه ظرفیت تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی را از اقدامات مهم کشور دانست و افزود: افزایش ظرفیتهای انرژی در شرایطی که کشور با محدودیتها و خسارتهای مختلف مواجه بوده، اقدامی ارزشمند است.
سه پروژه رودبار در اولویت سفر رئیسجمهور به گیلان
پورحضرت از سفر پیشروی رئیسجمهور به استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: مقدمات این سفر در حال انجام است و موضوعات مهم استان در حوزههای زیرساختی، عمرانی، اقتصادی، معیشتی، مدیریت پسماند و مسائل زیستمحیطی جمعبندی شده است.
وی افزود: برای شهرستان رودبار نیز سه پروژه مهم و دارای کد ملی به عنوان اولویتهای شهرستان پیشنهاد شده و امیدواریم در جریان این سفر زمینه تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای آنها فراهم شود.
فرماندار رودبار تکمیل سد دیورش و خط انتقال آب و همچنین بهسازی و تعریض محور منجیل به طارم را از مهمترین مطالبات شهرستان عنوان کرد.
تکمیل سد دیورش مطالبه مهم مردم رودبار
پورحضرت با تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب پایدار برای مردم رودبار گفت: شایسته نیست شهرستانی که از منابع ارزشمند آبی برخوردار است، با مشکل تأمین آب شرب مواجه باشد.
وی ادامه داد: سد دیورش یکی از اولویتهای اصلی شهرستان است و با تکمیل آن، امکان تأمین آب شرب پنج شهر توتکابن، رستمآباد، رودبار، منجیل و لوشان و حدود ۳۰ روستای مسیر فراهم خواهد شد.
فرماندار رودبار تکمیل خط انتقال آب سد دیورش و بهسازی و تعریض محور منجیل به طارم را دو پروژه مهم دیگر شهرستان دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان ملی و استانی، اعتبارات مورد نیاز این طرحها تأمین شود.
بهرهبرداری از ۱۲۵ پروژه در رودبار
پورحضرت با ارائه گزارشی از پروژههای هفته دولت در شهرستان رودبار گفت: امسال ۱۲۵ طرح عمرانی و عامالمنفعه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۱ میلیارد تومان در شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای عمران شهری و روستایی، راه، آبرسانی، کشاورزی، گردشگری، زیرساختهای عمرانی و تولیدی اجرا شدهاند.
فرماندار رودبار خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات پروژههای هفته دولت امسال در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته که بیانگر تلاش مجموعه مدیران شهرستان، مسئولان استانی و همراهی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی است.
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