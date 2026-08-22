۱۲۵ پروژه عمرانی و عام المنفعه رودبار در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان رودبار با تبریک آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر(عج)، روز پزشک و روز ملی مسجد، هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای دولت و خدمات نظام اسلامی دانست.
وی با اشاره به پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت امسال اظهار کرد: ۱۲۵ طرح عمرانی و عامالمنفعه با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۱ میلیارد تومان در شهرستان رودبار افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در هفته دولت سال گذشته ۸۹ پروژه با اعتبار ۸۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده بود و افزایش قابل توجه پروژهها و اعتبارات بیانگر عزم دولت برای خدمترسانی به مردم حتی در شرایط جنگ همهجانبه آمریکا علیه ملت ایران است.
تأکید بر همکاری دستگاهها و فعالسازی ظرفیتهای شهرستان
فرماندار رودبار با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی و مجموعههای دخیل در اجرای پروژهها گفت: در حوزههای مختلف زیربنایی از جمله راه، آب و سایر زیرساختها پروژههای متعددی در شهرستان انجام شده و در حال اجرا است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی مدیران راهداری، ثبت اسناد و املاک و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت همکاری بین دستگاهی برای اجرای قوانین و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
پورحضرت درباره شرکت تعاونی توسعه و عمران رودبار نیز گفت: این شرکت با مشارکت حدود ۷۰۰ عضو شکل گرفته و ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و زیربنایی دارد و دستگاههای اجرایی باید برای فعالتر شدن این ظرفیت همکاری کنند.
وی حضور مدیران در جلسات شورای اداری و برنامههای ملی و مذهبی را ضروری دانست و افزود: مدیران باید اهتمام لازم برای حضور در تمامی جلسات فرمانداری داشته باشند.
فرماندار رودبار با انتقاد از کمرنگ بودن حضور برخی مدیران در مناسبتهای مذهبی و تجمعات شبانه گفت: مدیران کارگزاران نظام هستند و مردم انتظار دارند آنان را در کنار خود در برنامههای ملی، مذهبی و اجتماعی ببینند.پورحضرت تأکید کرد: معیار ارزیابی مدیران تنها رضایت مسئولان بالادستی نیست، بلکه رضایت مردم اهمیت بیشتری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران اظهار کرد: ممکن است محدودیتهایی در منابع وجود داشته باشد، اما با سعه صدر، حضور در میان مردم و پاسخگویی مناسب میتوان بسیاری از مسائل را تبیین و آرامش نسبی ایجاد کرد.
پورحضرت با اشاره به پایان سال مالی ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور، از مدیران خواست در فرصت باقیمانده با جدیت نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند.
وی افزود: مدیران نباید منتظر پیگیری فرمانداری باشند؛ هر مدیر باید شخصاً پیگیر اعتبارات و پروژههای حوزه خود باشد و پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژهها را مستمر رصد کند.
پورحضرت هشدار داد: دستگاههایی که در جذب اعتبارات کوتاهی کنند، در تخصیص اعتبارات سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد و مدیر مربوطه باید در برابر مطالبات عمومی پاسخگو باشد.
فرماندار رودبار با اشاره به تغییرات مدیریتی حوزه درمان، این بخش را یکی از مهمترین مسائل شهرستان دانست و گفت: اگر حوزه بهداشت و درمان با چالشهایی در زمینه تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات مواجه هستیم و پراکندگی جمعیتی مدیریت این حوزه را دشوار کرده است.
وی ضمن قدردانی از مدیران پیشین، برای مسئولان جدید شبکه بهداشت و درمان آرزوی موفقیت کرد و افزود: با همراهی نماینده مردم شهرستان در مجلس، اتفاقات خوبی در حوزه درمان رودبار رقم خواهد خورد.
تشدید نظارت بر بازار و حوزه آرد و نان
پورحضرت نظارت بر بازار و وضعیت معیشت مردم را از مطالبات مهم عمومی دانست و خواستار تشدید بازرسیها شد.وی با اشاره به اهمیت نظارت بر حوزه آرد و نان گفت: آرد یارانهای برای حمایت از مردم در اختیار واحدهای خبازی قرار میگیرد و دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، غله، صمت، اتاق اصناف، تعاون روستایی و اتحادیه نانوایان باید با جدیت بر نحوه توزیع و مصرف آن نظارت کنند.
فرماندار رودبار بر ضرورت خودمراقبتی در دستگاهها و تقویت پایش تصویری با توجه به شرایط خاص کشور تأکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از حضور برخی مدیران استانی در شهرستان بدون هماهنگی با فرمانداری گفت: مدیران استانی باید هنگام حضور در شهرستان، هماهنگی لازم با نماینده عالی دولت را انجام دهند تا فرماندار در جریان فعالیتها باشد.
استفاده از ظرفیت قرارگاه محرومیتزدایی ارتش
پورحضرت با قدردانی از قرارگاه محرومیتزدایی ارتش گفت:پروژههایی توسط این قرارگاه در رودبار آغاز شده و چند پروژه دیگر نیز در آینده اجرا خواهد شد.وی افزود: تلاش میکنیم از ظرفیت این قرارگاه در حوزههای مختلف از جمله تأمین آب شرب استفاده کنیم.
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