۲۰ پروژه کشاورزی دشتستان افتتاح می شود

احمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۰ پروژه بخش کشاورزی دشتستان همزمان با هفته دولت آماده بهرهبرداری شده است که در مجموع بیش از ۷۴۹ میلیارد تومان برای اجرای آنها سرمایهگذاری شده و با بهرهبرداری از این طرحها، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر فراهم خواهد شد.
وی افزود: این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آب، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از تولید و اشتغال در شهرستان دشتستان اجرا و برای افتتاح آماده شدهاند.
ایزدی ادامه داد: در بخش فنی و زیربنایی، پروژه احداث جاده بین مزارع به طول ۲۱ کیلومتر و با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شده که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳۳۸ نفر را فراهم میکند.
وی بیان کرد: همچنین پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری به طول حدود سه کیلومتر و با اعتبار ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرا شده و برای ۱۶۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: احداث سامانههای نوین آبیاری در سطح حدود ۹۴ هکتار نیز با اعتبار ۳۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژههای قابل افتتاح هفته دولت در این شهرستان است که زمینه اشتغال ۱۹۰ نفر را فراهم کرده است.
وی افزود: در بخش تولیدات دامی نیز پروژه احداث و پرورش مرغ مادر و گوشتی با ظرفیت ۵۲ هزار قطعه و اعتبار ۲۰ میلیارد تومان اجرا شده که برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
ایزدی با اشاره به طرحهای حوزه تولیدات گیاهی اظهار کرد: کشت گیاه دارویی آپونتیا در سطح سه هکتار با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و ایجاد اشتغال برای دو نفر، از دیگر طرحهای آماده بهرهبرداری شهرستان دشتستان در هفته دولت است.
وی همچنین از اجرای پروژههای مهم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی خبر داد و گفت: پروژههای احداث سردخانه و بستهبندی خرما با ظرفیت ۳۱ هزار و ۲۸۵ تن و اعتبار ۶۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، از مهمترین طرحهای بخش کشاورزی دشتستان به شمار میرود که با بهرهبرداری از آنها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۵۶۸ نفر فراهم میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان افزود: پروژه تولید رشته محلی نیز با حجم تولید یک تن و اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دو نفر را فراهم کرده است.
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