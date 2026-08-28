امام جمعه گناوه:هفته دولت فرصتی برای امیدآفرینی و تبیین خدمات نظام است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در نشست اعضای شورای اداری شهرستان گناوه به مناسبت هفته دولت در دفتر امام جمعه به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع)، فرمانده انتظامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، از حضور مسئولان قدردانی و اظهار کرد : برگزاری جلسات شورای اداری در دفتر امام جمعه، نشان‌دهنده تعامل، همدلی و همکاری میان مجموعه مدیریتی شهرستان است.

وی هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: یکی از آسیب‌هایی که در گذشته نیز مورد تأکید امام شهید امت قرار گرفته، ضعف در اطلاع‌رسانی خدمات دولت است؛ چراکه اگر اقدامات و خدمات انجام‌شده برای مردم تبیین نشود، جامعه از بخش مهمی از تلاش‌های نظام و مسئولان بی‌اطلاع خواهد ماند و این ظلم به نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه گناوه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فرماندار و برخی مدیران، بیانگر حجم قابل توجه اقدامات و خدمات انجام‌شده در شهرستان علیرغم همه مشکلات است و اطلاع‌رسانی صحیح این فعالیت‌ها می‌تواند موجب افزایش امید و اعتماد عمومی شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف دشمن ، تصریح کرد: با وجود همه فشارها، قطار پیشرفت و حرکت نظام جمهوری اسلامی همچنان با استقامت و صلابت در حال حرکت است و مدیران و مسئولان با روحیه جهادی به خدمت‌رسانی ادامه می دهند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به شعار هفته دولت مبنی بر «دولت پای کار مردم» و رویکرد دولت وفاق ملی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و جنگ‌های تحمیلی مواجه شده است، حضور و همراهی مردم، هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب وشجاعت نیروهای مسلح و تلاش های مسئولان موجب شده دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

دشمن به دنبال ایجاد فشار اقتصادی است

وی با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی شکست خورده است، ادامه داد: امروز در مقابل فشار اقتصادی و توطئه های دشمن در این جنگ نیز همه مردم و مسئولان در کنار هم قرار دارند و دشمن را بار دیگر با شکست مواجه می کنند .

وی افزود: امروز یکی از راهبردهای دشمن، اعمال فشار اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی مردم است تا از این طریق نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده و مردم را در برابر نظام قرار دهد؛ بنابراین وظیفه مسئولان تنها ارائه خدمات نیست، بلکه باید برای افزایش رضایتمندی مردم، امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی نیز تلاش کنند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت و مطالبات مردم گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از طریق فشار اقتصادی،تورم و گرانی و ایجاد اختلاف و شکاف‌های اجتماعی به اهداف خود برسد و در چنین شرایطی حفظ وحدت، انسجام و همدلی مردم و مسئولان اهمیت دوچندان دارد.

وی گفت:دشمن به دنبال فتنه های دیگر است تا به خیال خام خود به اهدافش دست یابد اما همانگونه که در فتنه های گذشته شکست خورده است این بار نیز در برابر اراده ملت ایران و اتحاد و همبستگی میان مردم و مسئولان شکست خواهد خورد و چاره ای جز تسلیم در برابر ملت ایران ندارد.

وی گفت: امروز همه مسئولان در خط مقدم جبهه نبرد با صهیونیست و آمریکا هستند و همه باید هوشیار باشیم و در راستای رضایتمندی مردم گام برداریم .

سیره پیامبر(ص) الگوی مهرورزی و خدمت به مردم است

وی با اشاره به تقارن هفته دولت با هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: سیره پیامبر اسلام(ص) سرشار از اخلاق، مهرورزی و تکریم مردم است و این موضوع باید الگوی مسئولان در خدمت‌رسانی باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی، رفتار مناسب با مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان از مهم‌ترین وظایف مدیران است و خوشبختانه در شهرستان گناوه شاهد حضور و تلاش مدیران در میدان خدمت هستیم.

وی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان در جریان جنگ و شرایط اخیر بیان کرد: مردم گناوه در شرایط دشوار در کنار نیروهای نظامی و انتظامی قرار دارند و این جلوه‌های ارزشمند ایثار، همدلی و همراهی مردم با مدافعان کشور، نشان‌دهنده عمق انسجام اجتماعی در شهرستان است.

امام جمعه گناوه این همراهی مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای شهرستان دانست و گفت : همه اینها نمونه‌ای ماندگار از ایثار و مجاهدت است.

وی با اشاره به هفته وحدت تأکید کرد: وحدت تنها به معنای وحدت میان شیعه و اهل سنت نیست، بلکه امروز در همه عرصه‌ها شاهد جلوه‌های زیبایی از همدلی، مهربانی و اتحاد مقدس که رهبر شهید بر آن تاکید داشتند، در میان مردم و مسئولان هستیم و باید این سرمایه بزرگ اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی با قدردانی از تعامل میان مسئولان شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: به واسطه مدیریت مناسب فرماندار و همکاری فرماندهان سپاه و انتظامی و سایر مدیران، وحدت و همدلی مطلوبی میان مجموعه مدیریتی شهرستان وجود دارد که این امر یک نعمت ارزشمند برای گناوه است.

وی با بیان اینکه «وحدت و همدلی» باید به عنوان یک سرمایه مهم حفظ شود، افزود: امیدواریم با ادامه این همکاری و با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مسیر دشوار و پرپیچ‌وخم پیش‌روی کشور را با موفقیت پشت سر گذاشته و شاهد پیروزی نهایی ملت ایران باشیم.

امام جمعه گناوه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، گفت: این شهیدان زندگی خود را وقف خدمت به مردم کردند و امروز مسئولان باید با الگوگیری از سیره و منش آنان، خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای فرماندهان و همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، افزود: عزت و امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهداست و باید همواره قدردان این ایثار و فداکاری باشیم.

این دیدار در محل دفتر امام جمعه شهرستان گناوه برگزار شد و در ابتدای نشست، فرماندار گناوه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در سطح شهرستان ارائه کرد.

در ادامه، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کردند.

