https://mehrnews.com/x3cVzh ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ کد مطلب 6930622 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ اجرای مسابقه ویژه کودکان در مهمانی امت احمد سنندج کردستان- مسابقه ویژه کودکان برای ایجاد فضایی شاد برای این قشر در مهمانی امت احمد برگزار شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6930622 کپی شد مطالب مرتبط اجرای ویژه برنامه کودک شبکه کردستان برای کودکان حاضر درمهمانی امت احمد طنین دف نوازی و مولودی خوانی در مهمانی امت احمد حضور بانوی مینابی و معرفی شهدای مدرسه میناب در مهمانی امت احمد سنندج اجرای سرود گروههای نوجوان در مهمانی امت احمد سنندج برچسبها هفته وحدت مهمانی امت احمد(ص) سنندج
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