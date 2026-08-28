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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

اجرای مسابقه ویژه کودکان در مهمانی امت احمد سنندج

اجرای مسابقه ویژه کودکان در مهمانی امت احمد سنندج

کردستان- مسابقه ویژه کودکان برای ایجاد فضایی شاد برای این قشر در مهمانی امت احمد برگزار شد.

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کد مطلب 6930622

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