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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

کردستانی ها در جشن مهمانی امت احمد سنگ تمام گذاشتند

کردستانی ها در جشن مهمانی امت احمد سنگ تمام گذاشتند

سنندج- چهارمین جشن مهمانی امت احمد سنندج نیز به پایان رسید و کردستانی ها در جشن مهمانی امت احمد سنگ تمام گذاشتند.

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کد مطلب 6930634

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