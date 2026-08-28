https://mehrnews.com/x3cVzx ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6930634 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کردستانی ها در جشن مهمانی امت احمد سنگ تمام گذاشتند سنندج- چهارمین جشن مهمانی امت احمد سنندج نیز به پایان رسید و کردستانی ها در جشن مهمانی امت احمد سنگ تمام گذاشتند. دریافت 26 MB کد مطلب 6930634 کپی شد مطالب مرتبط سنندج فردا میزبان مهمانی امت احمد(ص) با حضور مهمانان داخلی و خارجی کودکان و نوجوانان پای ثابت «مهمانی امت احمد(ص)» شدند آسمان سنندج نورباران شد برچسبها هفته وحدت مهمانی امت احمد(ص) سنندج
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