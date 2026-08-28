کودکان و نوجوانان پای ثابت «مهمانی امت احمد(ص)» شدند

مسئول غرفه فرهنگی مسجد جامع ابشناسان رباط‌کریم استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال است که در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» حضور پیدا می‌کنیم و امسال نیز به عشق پیامبر اکرم(ص) خود را به این جشن رسانده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته استقبال مردم از برنامه‌های این مجموعه بسیار خوب بود و همین استقبال باعث شد امسال نیز با انگیزه بیشتری در این جشن حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این مجموعه ادامه داد: بخش اصلی فعالیت‌های ما در این جشن به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و برنامه‌هایی همچون آموزش نقاشی، رنگ‌آمیزی و فعالیت‌های فرهنگی برای این گروه سنی برگزار می‌شود.

این فعال فرهنگی بیان کرد: هدف ما از حضور در «مهمانی امت احمد(ص)» علاوه بر خدمت‌رسانی، ایجاد فضای شاد و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و آشنا کردن آنها با مفاهیم دینی و محبت به پیامبر اکرم(ص) است.

وی گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی، پذیرایی از مهمانان نیز انجام می‌شود و تلاش داریم در حد توان سهمی در خدمت به مردم و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: «مهمانی امت احمد(ص)» فرصتی ارزشمند برای کنار هم قرار گرفتن مردم از شهرها و استان‌های مختلف است و حضور مجموعه‌هایی از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد محبت به پیامبر اکرم(ص) مرزی نمی‌شناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» با حضور گسترده مردم و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی از نقاط مختلف کشور در سنندج برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در آن پیش‌بینی شده است.