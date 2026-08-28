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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

کودکان و نوجوانان پای ثابت «مهمانی امت احمد(ص)» شدند

کودکان و نوجوانان پای ثابت «مهمانی امت احمد(ص)» شدند

سنندج- حضور مسجد جامع ابشناسان رباط‌کریم استان تهران در چهارمین «مهمانی امت احمد(ص)» جلوه‌ای از مشارکت گروه‌های مردمی خارج از کردستان در این جشن است.

مسئول غرفه فرهنگی مسجد جامع ابشناسان رباط‌کریم استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال است که در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» حضور پیدا می‌کنیم و امسال نیز به عشق پیامبر اکرم(ص) خود را به این جشن رسانده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته استقبال مردم از برنامه‌های این مجموعه بسیار خوب بود و همین استقبال باعث شد امسال نیز با انگیزه بیشتری در این جشن حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این مجموعه ادامه داد: بخش اصلی فعالیت‌های ما در این جشن به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و برنامه‌هایی همچون آموزش نقاشی، رنگ‌آمیزی و فعالیت‌های فرهنگی برای این گروه سنی برگزار می‌شود.

این فعال فرهنگی بیان کرد: هدف ما از حضور در «مهمانی امت احمد(ص)» علاوه بر خدمت‌رسانی، ایجاد فضای شاد و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و آشنا کردن آنها با مفاهیم دینی و محبت به پیامبر اکرم(ص) است.

وی گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی، پذیرایی از مهمانان نیز انجام می‌شود و تلاش داریم در حد توان سهمی در خدمت به مردم و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: «مهمانی امت احمد(ص)» فرصتی ارزشمند برای کنار هم قرار گرفتن مردم از شهرها و استان‌های مختلف است و حضور مجموعه‌هایی از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد محبت به پیامبر اکرم(ص) مرزی نمی‌شناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» با حضور گسترده مردم و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و مردمی از نقاط مختلف کشور در سنندج برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در آن پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6930519

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