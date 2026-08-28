به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار جمعه شب در جمع پرشور مردم ولایت‌مدار شهرستان آمل با اشاره به تحولات حساس منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها سازمان ملل متحد، به دلیل حق وتوی آمریکا عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند و در برابر فجایع و جنایاتی که امروز در غزه، لبنان، سوریه و سراسر منطقه رخ می‌دهد، ناتوان و بی‌خاصیت هستند. تمام این مصائب ناشی از خوی استکباری آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

وی با اشاره به اعترافات تحلیل‌گران و حتی مقامات بین‌المللی نسبت به تغییر موازنه قدرت در جهان افزود: نظمی که پس از جنگ سرد توسط آمریکا و بلوک غرب تحمیل شده بود، امروز کاملاً فروریخته است. در گذشته آمریکا با کوچک‌ترین مانور و توان نظامی هر حکومتی را دچار فروپاشی می‌کرد؛ اما امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به موقعیت ژئوپلیتیک و قدرت دفاعی خود، هیمنه آمریکا را به چالش کشیده و استکبار جهانی دیگر توان و جرأت رویارویی با ایران مقتدر را ندارد.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: این اقتدار و ایستادگی تنها حاصل توان موشکی و فعالیت‌های دیپلماتیک نیست، بلکه عامل اصلی و تعیین‌کننده، حضور آگاهانه و همیشگی مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام اسلامی است که دشمن را در محاسباتش زمین‌گیر کرده است.

سردار میرشکار با اشاره به فرارسیدن ایام هفته وحدت و ضرورت هم‌افزایی داخلی، بر لزوم هوشیاری اقشار مختلف جامعه در مقطع حساس کنونی تأکید کرد و گفت: امروز دشمن با تمام توان به دنبال ایجاد شکاف، دوقطبی‌سازی و ضربه زدن به انسجام ملی است. در این برهه حساس تاریخی، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان یک فریضه راهبردی است و نباید با طرح مسائل حاشیه‌ای در پازل طراحی‌شده دشمن بازی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت از ساختار و دولت مستقر برای پیشبرد اهداف کشور، وظیفه همگانی است. آینده متعلق به جبهه حق و ملت‌های مقاوم است و دشمنان اسلام روزبه‌روز به نقطه زوال و شکست قطعی نزدیک‌تر می‌شوند.