مالک باشگاه خیبر: «کمالوند» ۱۰۰ درصد موردحمایت من است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی عصر روز جمعه در نشست خبری پس از بازی برابر آلومینیوم، اظهار داشت: بازی به نظرم بازی خیلی خوبی بود، دو تیم جنگیدند، یک فوتبال درگیر و زیبا را از دو تیم دیدیم، به نظرم نتیجه بازی هم عادلانه بود.

وی با بیان اینکه همه مربیانی که با من کارکرده‌اند، مانند آقای «رحمتی» تا آخر فصل با آنها کارکرده‌ایم، آقای کمالوند ۱۰۰ درصد موردحمایت من است و تا آخر فصل در خدمتشان خواهیم بود، گفت: به نظرم نتایج تیم هم در یکی دو بازی همراه با بدشانسی بود.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: امروز هم دیدید، پنج تا شش بازیکن تیم ما در رده امید بودند، طبیعی است اتفاقاتی رخ می‌دهد که ناشی از عدم تجربه است، اما مثل پارسال آرام‌آرام بر می‌گردیم.

عبدی با بیان اینکه آلومینیوم تیم خیلی خوبی است، مربی خوبی دارد، میزبان خیلی خوبی بود، گفت: البته این رابطه صمیمی دوطرفه است، دو شهر همسایه هستیم، امروز خیلی لذت بردم از همه چیز، حریف هم تیم خیلی خوب بود و به نظرم امسال بهتر از پارسال است.