کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی پایشهای میدانی محیطزیست و منایع طبیعی در شهرستان لردگان، لاشه یک قلاده پلنگ از گونههای شاخص و ارزشمند استان در رودخانه خرسان و در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان مرز چهارمحال و بختیازی با کهکیلویه و بویراحمد کشف شد.
وی گفت: لاشه جهت انجام کالبدگشایی، به کلینیک تخصصی حیات وحش استان منتقل شد با توجه به وجود لاشه در رودخانه خرسان علت مرگ این گونه ارزشمند و موقعیت دقیق مرگ آن در حال بررسی است،
کریمی افزود: انجام کالبدگشایی و بررسیهای دقیق کارشناسی برای تعیین علت دقیق مرگ این پلنگ در دستور کار تیمهای متخصص کلینیک حیات وحش قرار دارد.
وی بیان کرد: پس از اتمام فرآیند کالبدگشایی و تکمیل گزارشهای تخصصی، نتایج مربوط به علت مرگ این گونه ارزشمند از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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