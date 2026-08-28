  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۸

کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان

کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان در مناطق آزاد شهرستان لردگان، مرز چهارمحال و بختیاری با کهکیلویه و بویراحمد خبر داد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی پایش‌های میدانی محیط‌زیست و منایع طبیعی در شهرستان لردگان، لاشه یک قلاده پلنگ از گونه‌های شاخص و ارزشمند استان در رودخانه خرسان و در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان مرز چهارمحال و بختیازی با کهکیلویه و بویراحمد کشف شد.

وی گفت: لاشه جهت انجام کالبدگشایی، به کلینیک تخصصی حیات وحش استان منتقل شد با توجه به وجود لاشه در رودخانه خرسان علت مرگ این گونه ارزشمند و موقعیت دقیق مرگ آن در حال بررسی است،

کریمی افزود: انجام کالبدگشایی و بررسی‌های دقیق کارشناسی برای تعیین علت دقیق مرگ این پلنگ در دستور کار تیم‌های متخصص کلینیک حیات وحش قرار دارد.

وی بیان کرد: پس از اتمام فرآیند کالبدگشایی و تکمیل گزارش‌های تخصصی، نتایج مربوط به علت مرگ این گونه ارزشمند از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6930711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها