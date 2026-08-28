کشف لاشه یک قلاده پلنگ در رودخانه خرسان

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی پایش‌های میدانی محیط‌زیست و منایع طبیعی در شهرستان لردگان، لاشه یک قلاده پلنگ از گونه‌های شاخص و ارزشمند استان در رودخانه خرسان و در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان مرز چهارمحال و بختیازی با کهکیلویه و بویراحمد کشف شد.

وی گفت: لاشه جهت انجام کالبدگشایی، به کلینیک تخصصی حیات وحش استان منتقل شد با توجه به وجود لاشه در رودخانه خرسان علت مرگ این گونه ارزشمند و موقعیت دقیق مرگ آن در حال بررسی است،

کریمی افزود: انجام کالبدگشایی و بررسی‌های دقیق کارشناسی برای تعیین علت دقیق مرگ این پلنگ در دستور کار تیم‌های متخصص کلینیک حیات وحش قرار دارد.

وی بیان کرد: پس از اتمام فرآیند کالبدگشایی و تکمیل گزارش‌های تخصصی، نتایج مربوط به علت مرگ این گونه ارزشمند از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.