مدیر سپاهان: کارت بازی آلوز صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمیان، مدیر تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۶ شهریور پس از برتری تیمش در هفته چهارم لیگ برتر مقابل گلگهر سیرجان در ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: به هواداران تبریک می گویم، هفته قبل نیز گفتم اگر صبور باشیم و بگذاریم تیمی که جدیدا شکل گرفته است کار خود را انجام دهد؛ تیم بهتر خواهد شد.
وی افزود: تا هارمونی لازم ایجاد شود زمان می برد؛ چند بازیکن ما بعد از ۲ بازی به تیم اضافه شدند، از صبر و حمایت ها ممنونم؛ در ۴ هفته گدشته فقط ۱۰ دقیقه بد در برابر استقلال داشتیم، تیم تحت فشار قرار گرفته بود.
کریمیان تصریح کرد: کادرفنی با صحبتهایی که انجام داد از نطر روحی و روانی تیم را برگرداند؛ بازیکنان جوانی داریم، میانگین سنی تیم پایین است و نباید فقط به چند بازیکن با تجربه تیم نگاه کنید، این برد در ادامه راه خیلی به ما کمک میکند.
مدیر تیم فوتبال سپاهان در رابطه با مصدومیت کسری طاهری گفت: کسری احساس درد داشت، خودش دوست داشت ادامه دهد، ما ریسک نکردیم و اجازه دادیم استراحت کند؛ وقتی یک بازیکن مصدوم زودتر تعویض شود دوره نقاهت کوتاهتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: ۳ بازیکن مصدومی که از سال قبل داشتیم تقریبا تستهای آخر را پشت سر میگذارند و در کار تیمی شرکت میکنند، فکر میکنم به مرور به تیم اضافه شوند؛ مطمئن باشید با آمدن محمد کریمی، آریا شفیع دوست و محمد عسکری روزهای بهتری خواهیم داشت.
کریمیان در پایان در خصوص آلوز گفت: باید دوره محرومیت آلوز تمام شود، با رایزنی هایی که با او داریم و او با وکیلش در تماس است، منتظر هستیم تا دوره محرومیتش طی شود؛ آلوز بازیکن ماست و کارت بازیاش صادر شده است.
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