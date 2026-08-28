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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۷

پلمب یک واحد صنفی در مجموعه بادامشک بیرجند با دستور قضایی

پلمب یک واحد صنفی در مجموعه بادامشک بیرجند با دستور قضایی

بیرجند- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از پلمب یکی از واحدهای صنفی مجموعه بادامشک با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده و بررسی موضوع، دستور قضایی لازم برای برخورد قانونی با یکی از واحدهای صنفی مجموعه بادامشک صادر شد.

وی افزود: در اجرای این دستور، واحد صنفی مذکور توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد و افراد خاطی مرتبط با موضوع نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

تأکید دستگاه قضایی بر رعایت ضوابط قانونی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط از سوی واحدهای صنفی، گفت: فعالیت واحدهای صنفی باید در چارچوب مقررات تعیین‌شده انجام شود و متصدیان این واحدها موظف به رعایت شئونات اسلامی و مقررات مربوط هستند.

قاسمی تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم و آرامش اجتماعی، هرجا تخلف از ضوابط قانونی احراز شود، اقدامات لازم را در چارچوب قانون انجام خواهد داد.

کد مطلب 6930724

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