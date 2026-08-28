به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل موسوی در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی و هنرهای سنتی، افزود: در این دوره از جشنواره بیش از ۵۰ نوع آش و غذای محلی توسط آشپزان حاضر ارائه شد.
وی با قدردانی از آشپزان شرکتکننده در این رویداد گفت: آشپزان سه استان در جشنواره حضور داشتند و با ارائه غذاهای محلی و آشهای سنتی، بخشی از فرهنگ و میراث غذایی مناطق مختلف کشور را به نمایش گذاشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان ادامه داد: در بیستمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی نیز ۱۵۵ هنرمند از ۲۹ استان کشور حضور داشتند و بیش از ۳۰ غرفه به برگزاری کارگاه آموزشی و نمایش هنرها و تولیدات صنایعدستی اختصاص یافت.
موسوی با تشکر از همکاری دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در برگزاری این رویداد از استانداری، فرمانداری، صدا و سیما، رسانه، شهرداری و همچنین از مدیریت و کارکنان مجموعه کاسپین، گفت: امسال با تلاش این مجموعه، خدمات بهتری به مهمانان، غرفهداران و بازدیدکنندگانی که از زنجان و سایر استانها در این رویداد حضور یافتند، ارائه شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان از تلاش شبانهروزی کارکنان این ادارهکل پیش از برگزاری جشنواره نیز قدردانی کرد و افزود: همکاران ما چند روز پیش از آغاز رویداد به صورت شبانهروزی فعالیت کردند تا مجموعه و غرفهها برای حضور و بازدید مردم آماده شود.
موسوی همچنین از اعضای تیم داوری جشنواره که در مرحله پیشرویداد و داوری نهایی حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت: در مرحله نهایی، ۲۱ نوع آش توسط ۳۱ آشپز پخته و داوری شد و نتایج این بخش نیز در آیین اختتامیه اعلام میشود.
لزوم برنامه ریزی برای بیستمین جشنواره آش ایرانی
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به جایگاه جشنواره ملی آش زنجان باید از هماکنون برای برگزاری بیستمین دوره آن به صورت یک جشنواره واقعی بینالمللی برنامهریزی کرد و ستاد ملی و استانی آن را تشکیل داد.
مصطفی فاطمی افزود: در این دوره، ۴۰ غرفه آش ایرانی و ۱۵۵ غرفه صنایع دستی از نقاط مختلف کشور در زنجان برپا شد و این مجموعه به محلی برای تلاقی فرهنگ و طعمهای ایرانی تبدیل شده است.
وی افزود: آش در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژهای دارد و از گذشتههای دور با زندگی و فرهنگ غذایی مردم عجین بوده؛ به گونهای که حتی در متون تاریخی قرن پنجم نیز آش به عنوان یکی از شناختهشدهترین غذاهای مردم مورد اشاره قرار گرفته است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: برای همین است که در فرهنگ ایرانی واژههایی مانند آشپز و آشپزخانه داریم و آش را میتوان محور مهم خوراک ایرانی دانست.
فاطمی با اشاره به قدمت جشنواره آش زنجان گفت: این جشنواره قدیمیترین رویداد خوراک ایران است که با آش عجین شده و امروز از جنوبیترین نقطه کشور از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان غربی و از خراسان شمالی تا خوزستان، اقوام و مناطق مختلف گردهم آمدهاند تا فرهنگ دیرینه و طعمهای متنوع ایرانی را به نمایش بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: هر کدام از شرکت کنندگان در این جشنواره، آوردهای از فرهنگ غذایی منطقه خود دارند و همین تنوع، ارزش و اهمیت این رویداد را بیشتر میکند.
فاطمی گفت: امروز نام زنجان دیگر تنها با چاقو، ملیله، چاروقدوزی، فرش و مسگری عجین نیست، بلکه نام این استان با آش نیز پیوند خورده و جشنواره ملی آش توانسته برای زنجان یک هویت فرهنگی و گردشگری ایجاد کند.
وی جشنواره آش زنجان را بزرگترین جشنواره خوراک ایرانی عنوان کرد و گفت: هر سال در این رویداد بهترین آش و بهترین آشپز ایرانی انتخاب میشود و امسال نیز در پایان برنامهها بهترین آشپز و بهترین آش ایران معرفی خواهند شد.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد بتواند به توسعه گردشگری داخلی کشور کمک کند و زمینه «سفر برند» و «سفر محصول» را برای ایران فراهم آورد.
فاطمی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، در کنار گردشگری روی معرفی و عرضه محصولات و غذاهای شاخص نیز کار میشود و گردشگران پس از سفر به یک کشور، با محصول یا غذایی که به نام آن کشور شناخته میشود، مواجه هستند.
وی ادامه داد: این موضوع در گردشگری با عنوان «سفر محصول» و «سفر برند» شناخته میشود و میتوان همین اتفاق را برای آش ایرانی نیز رقم زد تا این غذای اصیل به یک برند فرهنگی و گردشگری برای ایران تبدیل شود.
فاطمی با قدردانی از مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان و کارکنان این مجموعه، گفت: برگزاری چنین رویدادی کار دشواری است و همه دستگاهها و مجموعههایی که در برگزاری آن مشارکت و همکاری کردند، زحمات زیادی متحمل شدند.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تشکیل ستاد ویژه جشنواره بیستم را ضروری عنوان کرد و افزود: لازم است از همین امسال ستاد ویژه این جشنواره در وزارتخانه و استان شکل بگیرد و یک ستاد ملی و یک ستاد استانی فعال شود و مجموعههای بینالملل نیز برای تحقق این هدف وارد میدان شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی حوزه غذای ایرانی افزود: امسال در ایروان ارمنستان، سرآشپزان ایرانی موفق به کسب جوایز برتر شدند و کشورهای مختلف نیز امروز در حوزه غذا و گردشگری خوراک فعالیت میکنند.
فاطمی اظهار امیدواری کرد: جشنواره ملی آش زنجان در سال آینده بتواند با برنامهریزی مناسب، حضور کشورهای مختلف و فعال شدن ظرفیتهای بینالمللی، به یک جشنواره بینالمللی معتبر و تاثیرگذار در حوزه خوراک تبدیل شود.
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