هشدار بهداشتی به صنوف میامی؛ پلمب ۲واحد متخلف در موج اعزام زائران

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعاام کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی همزمان با ایام سوگواری و تشییع پیکر رهبری، دو واحد صنفی تهیه و توزیع مواد غذایی امروز به دلیل بی‌توجهی به اصول بهداشتی پلمب شدند.

وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط شبکه میامی طی بازدیدهای میدانی از اماکن حساس غذایی، دریافتند این دو مرکز با وجود اخطارهای کتبی و شفاهی متعدد، همچنان نسبت به رعایت موازین بهداشتی در نگهداری، آماده‌سازی و عرضه مواد غذایی اقدام نکرده‌اند. با توجه به حضور گسترده مسافران و زائران گرامی در این ایام، و تأکید بر صیانت از سلامت عمومی، مراتب تخلف مستند و بلافاصله نسبت به پلمب واحدهای مذکور اقدام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: شبکه بهداشت میامی ضمن هشدار به تمامی صنوف مرتبط با مواد غذایی، اعلام کرده است که طرح تشدید بازرسی‌ها تا پایان مراسم‌های سوگواری ادامه دارد و با هرگونه قصور بهداشتی که سلامت زائران و شهروندان را به خطر اندازد، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

امامیان گفت: از عموم مردم نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان گزارش دهند.