کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین مأموران انتظامی استان قزوین در دو اقدام جداگانه 30 هزار لیتر سوخت و 37 قطعه تجهیزات ماهواره ای قاچاق را کشف و ضبط کردند.



همچنین مأموران انتظامی شهرستان تاکستان در حین کنترل خودروهای عبوری در سه‌راهی اَک در این شهرستان به یک دستگاه کامیون تریلی نفت ‌کش مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودرو در بررسی مأموران 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بدست آمد.

در اقدام دیگر مأموران انتظامی شهرستان البرز در بازرسی از یک دستگاه پاترول هم تعداد 27 عدد ال‌ان ‌بی، 10 عدد دیش و پنج عدد ریسیور ماهواره کشف و دو سرنشین خودرو را دستگیر شدند.

دو کشته در سانحه رانندگی



بنابر این گزارش در سانحه رانندگی در جاده قدیم قزوین، تهران برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه موتورسیکلت با دو ترک نشین موجب مرگ راکب 22 ساله آن شد.



همچنین در جاده ترانزیت شهرستان تاکستان نیز واژگونی یک دستگاه پژو آردی با چهار سرنشین موجب مرگ راننده 37 ساله خودرو و مجروح شدن دو سرنشین آن شد.



