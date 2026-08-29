به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی صبح شنبه در نشست مرکز پژوهشها و مطالعات شورای اسلامی شهر بوشهر با حضور اعضای این مرکز و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: دو طرح راهبردی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: نخستین «همایش تحول در سلامت» با محوریت نوآوری در حوزههای پژوهش، مراقبت و فناوری و همچنین «بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بینالمللی بهداشت محیط ایران» از جمله طرحهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز پژوهشها و مطالعات شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این نشست با ارائه مستندات و توضیحات لازم، ابعاد علمی، اجرایی و ضرورت برگزاری این ۲ رویداد را تشریح کردند.
پولادی بیان کرد: پس از بررسی کارشناسی طرحها از سوی اعضای مرکز پژوهشها و مطالعات شورا، کلیات هر ۲ طرح با رویکرد حمایت از توسعه علمی، پژوهشی و ارتقای سلامت جامعه مورد موافقت قرار گرفت.
وی گفت: توسعه همکاری میان مدیریت شهری، مراکز علمی و دانشگاهی میتواند زمینهساز استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی برای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
رئیس مرکز پژوهشها و مطالعات شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد نتایج بررسی و موافقت مرکز پژوهشها برای هماهنگی و انجام اقدامات مقتضی و در چارچوب ضوابط، به شهرداری بندر بوشهر ابلاغ شود.
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