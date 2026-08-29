استان بوشهر به قطب تولید جلبک کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح تولید جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی شهرستان دشتستان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید جلبک کشور شناخته می‌شود و توسعه طرح‌هایی از این دست، زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در استان فراهم می‌کند.

وی افزود: ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان بوشهر فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با آبزی‌پروری و صنایع وابسته ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت‌ها برای حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی پایدار استفاده شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه طرح‌های تولیدی در مناطق روستایی ادامه داد: اجرای طرح‌های جلبک و فعالیت‌های مشابه، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به توسعه پایدار، رونق اقتصادی مناطق روستایی و تقویت زنجیره تولید در حوزه آبزی‌پروری کمک کند.

زارع تصریح کرد: مدیریت استان بوشهر در حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، از تمام ظرفیت و توان موجود بهره می‌برد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زمینه‌های لازم، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در استان تسهیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت از طرح‌های تولیدی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های استان، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش تولید محقق شود.

آیین بهره‌برداری از طرح تولید جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی دشتستان با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.