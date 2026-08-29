اقتدار کشور حاصل ایستادگی و فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ایثار»، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به ضرورت بازخوانی الگوهای ایثار و شهادت برای نسل جدید اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، الگوهای مشخصی مانند شهید محمدحسین فهمیده، شهید بهنام محمدی و دیگر شهدای نوجوان و جوان به جامعه معرفی شدند. شرایط امروز با دهه‌های نخست انقلاب متفاوت است و در عرصه بین‌المللی و رسانه‌ای با حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های ضدایرانی مواجه هستیم، اما با وجود این شرایط، فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در نسل جدید بروز و ظهور دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از شهدای دوران دفاع مقدس را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند. بسیاری از این شهدا در سنین نوجوانی و جوانی، با عشق، انگیزه و اعتقاد وارد میدان شدند و به شهادت رسیدند. دشمن نیز طی سال‌های گذشته تلاش زیادی کرده است تا میان نسل‌های مختلف و این فرهنگ فاصله ایجاد کند، اما استمرار این فرهنگ در جامعه نشان می‌دهد که این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

سلیمانی ادامه داد: امروز نیز نمونه‌های این روحیه را در میان جوانانی که در عرصه‌های مختلف دفاعی و خدمت حضور دارند، مشاهده می‌کنیم. جوانی که در کنار سامانه‌های دفاعی و در شرایطی بسیار سخت، با آگاهی از خطرات موجود در میدان می‌ماند و مأموریت خود را انجام می‌دهد، نمونه‌ای از همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی است که باید درباره آن برای جامعه و نسل جوان تبیین و گفتگو شود.

از شهید فهمیده تا علی لندی؛ تداوم یک فرهنگ

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهدای دانش‌آموز دفاع مقدس گفت: در دوران دفاع مقدس حدود ۳۶ هزار دانش‌آموز به شهادت رسیدند. استمرار این فرهنگ را می‌توان در نمونه‌هایی مانند شهید علی لندی نیز مشاهده کرد؛ نوجوانی که در جریان وقوع آتش‌سوزی، برای نجات دو نفر وارد آتش شد و پس از نجات آنها، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

وی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی همچنان در جامعه وجود دارد و حتی با وجود فعالیت گسترده رسانه‌های معاند و تلاش آنها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، نسل جدید نیز می‌تواند حامل و ادامه‌دهنده فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

سلیمانی تأکید کرد: وظیفه ما این است که این الگوها را به‌درستی معرفی و تبیین کنیم. اگر این اتفاق به شکل مناسب رخ دهد، نسل جوان می‌تواند ارتباط عمیق‌تری با مفاهیم ایثار، فداکاری و مسئولیت اجتماعی برقرار کند.

جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد گسست نسلی

وی با اشاره به فعالیت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اظهار کرد: امروز با تعداد قابل توجهی از رسانه‌هایی مواجه هستیم که با زبان فارسی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و تلاش گسترده‌ای برای اثرگذاری بر افکار جوانان و جامعه دارند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در چنین شرایطی، موضوع تبیین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دشمن تلاش می‌کند روایت خود را به جامعه ارائه دهد و میان نسل جدید و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فاصله ایجاد کند؛ بنابراین ما باید با روایت صحیح و استفاده از زبان مناسب، الگوهای واقعی ایثار و مقاومت را به نسل جوان معرفی کنیم.

اقتدار کشور حاصل ایستادگی و فرهنگ ایثار است

سلیمانی با اشاره به شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با فشارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه است و تحریم‌ها و فشارهای خارجی شرایط دشواری را ایجاد کرده‌اند، اما در برابر این فشارها، مردم ایران همچنان ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: در جریان تحولات اخیر نیز شاهد حضور مردم در صحنه و حمایت آنها از کشور و نظام جمهوری اسلامی بودیم. این حضور نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری همچنان در جامعه جریان دارد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس جمعیت کشور کمتر از امروز بود و شرایط اجتماعی و رسانه‌ای نیز تفاوت زیادی داشت. آن زمان فضای عمومی جامعه و گفتمان حاکم، انسجام بیشتری داشت و دشمن نیز با امکانات و ابزارهای رسانه‌ای امروز فعالیت نمی‌کرد. امروز جمعیت کشور حدود ۹۰ میلیون نفر است و دشمنان نیز از ظرفیت‌های گسترده رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده می‌کنند. با این حال، فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه جاری است و این سرمایه را باید حفظ و تقویت کرد.

هفته دولت؛ فرصت بازخوانی مفهوم خدمت

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی مفهوم خدمت است. خدمت به مردم در واقع نوعی شکرگزاری و ادای وظیفه در برابر نعمت‌هایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: فارغ از اینکه در برخی حوزه‌ها نقاط قوت یا ضعف وجود داشته باشد، رئیس‌جمهور در مسیر ایجاد وفاق، وحدت و همدلی تلاش می‌کند. این موضوع را نه صرفاً به عنوان معاون فرهنگی بنیاد، بلکه به عنوان یک جانباز و عضو جامعه ایثارگری بیان می‌کنم.

سلیمانی ادامه داد: یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر فشارهای مختلف، وحدت و همدلی است و دشمن تلاش زیادی دارد این وحدت را تضعیف کند.