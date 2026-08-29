توقف ۲ پیمان عمرانی تهران به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اسماعیل سلیمی تصریح کرد: در جریان نظارت شبانه دبیرخانه HSE مدیریت بحران شهر تهران بر پروژههای فعال پایتخت، دو پیمان عمرانی از جمله عملیات تراش و روکش آسفالت، به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی و فقدان کارشناس HSE در محل کارگاه، تا زمان رفع کامل نواقص و ایمنسازی محیط، متوقف شدند.
سلیمی افزود: این بازدید میدانی با هدف صیانت از جان شهروندان و پرسنل، حفاظت از سرمایههای شهری و پیشگیری از حوادث، با حضور عوامل دبیرخانه HSE مدیریت بحران تهران به همراه عوامل پژوهشگاه ملی استاندارد انجام شد.
وی با تأکید بر سیاست سختگیرانه دبیرخانه در قبال ایمنی، تصریح کرد: هیچ پروژه یا عملیات اجرایی، فارغ از میزان فوریت آن، مجاز نیست سلامت و ایمنی نیروی انسانی و شهروندان را به مخاطره بیندازد. رعایت این الزامات در تمامی پیمانهای شهرداری غیرقابلاغماض است و در صورت مشاهده عدم انطباق، دبیرخانه بدون تعارف نسبت به توقف فعالیت یا ممانعت از بهرهبرداری اقدام خواهد کرد.
سلیمی افزود: حضور کارشناس HSE، داشتن پلان ایمنی و مجوزهای قانونی در محل کارگاه، صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه ستون اصلی کنترل و مدیریت ریسک در عملیات اجرایی است.
وی بر مسئولیتپذیری پیمانکاران متذکر شد و گفت: پیمانکاران موظفند پیش از آغاز و در تمامی مراحل اجرای عملیات، نسبت به حضور نیروی متخصص ایمنی مطابق با الزامات ابلاغی اطمینان حاصل کنند.
رئیس دبیرخانه HSE مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: این نظارتهای سرزده و مستمر، در راستای نهادینهسازی فرهنگ ایمنی و ارتقای عملکرد پیمانکاران در پروژههای شهری، همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
نظر شما